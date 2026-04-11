„Wir müssen das Spiel gewinnen“: Nörten unter Druck

– Foto: Sascha Drenth

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 steht für den SSV Nörten-Hardenberg ein richtungsweisendes Heimspiel an. Gegen den SV Rotenberg geht es für beide Mannschaften um wichtige Punkte im unteren Tabellenmittelfeld. Nörten rangiert mit 23 Zählern auf Platz zehn, Rotenberg folgt mit 21 Punkten auf Rang 13, ein Duell auf Augenhöhe mit hoher Brisanz.

Das Hinspiel verlief aus Sicht der Gastgeber schmerzhaft. Der SSV Nörten-Hardenberg unterlag beim SV Rotenberg mit 3:5, trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd. Schiller (8., 29., 38.) und Schulze (48.) brachten Rotenberg früh deutlich in Führung, ehe Lubowski (68.), Zimmermann (71.) und Hillemann (86.) verkürzten. Diederich (87.) setzte schließlich den Schlusspunkt.

Für Silvan Steinhoff, Kapitän des SSV Nörten-Hardenberg, ist die Ausgangslage klar, und der Druck spürbar: „Wir wollen nicht nur, wir müssen das Spiel am Sonntag gewinnen.“ Die Zielsetzung ist eindeutig formuliert: „In der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, ist das ein Pflicht-Heimsieg, meiner Meinung nach.“

Neben der sportlichen Situation spielt auch die Hinspiel-Niederlage eine Rolle: „Wir wollen uns nicht nur für die Hinspiel-Niederlage revanchieren, sondern wir wollen auch aus dem kleinen Tief, in dem wir uns gerade befinden, herausarbeiten.“

Die Personallage erschwert die Aufgabe zusätzlich. Silvan Steinhoff berichtet: „Es ist natürlich schwierig, jetzt ein paar angeschlagene beziehungsweise langzeitverletzte Spieler zu kompensieren. Nils Hillemann hat sich gegen Werratal schwer verletzt. Er wird diese Saison kein Spiel mehr für uns machen können, was natürlich sehr bitter ist.“

Trotzdem blickt er nicht ohne Zuversicht auf die Partie: „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, haben Bock auf das Heimspiel und wollen alles dafür tun, dass wir die drei Punkte in Nörten lassen.“

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt jedoch bestehen: „Es wird mal wieder davon abhängen, wie unsere Tagesform ist. Das ist leider oftmals bei uns so, dass man das schwer einschätzen kann, auch wenn man eine gute Trainingswoche hat.“ Dennoch formuliert Steinhoff einen klaren Wunsch: „Ich hoffe einfach, dass wir am Sonntag ein gutes Spiel abliefern und anschließend die drei Punkte bei uns behalten.“

Auf der Gegenseite reist der SV Rotenberg mit eigenen Ambitionen an. Pascal Bigalke, Co-Trainer des Teams, will an die jüngsten Leistungen anknüpfen: „Wir wollen einfach da weitermachen, wo wir am Osterwochenende aufgehört haben.“

Dabei hebt er die positiven Ansätze hervor: „Wir haben gegen Hainberg über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht, und auch gegen Werratal waren zumindest die ersten 45 Minuten sehr, sehr gut.“ Entscheidend sei jedoch die Effizienz: „Wir müssen uns dann auch einfach mal für unseren Aufwand belohnen.“

Den Gegner schätzt Bigalke als unangenehm ein, sieht aber Chancen: „Nörten wird ein sehr unangenehmer Gegner, den wir aber an einem guten Tag definitiv besiegen können.“ Die Zielsetzung ist klar: „Wir brauchen mal wieder ein Erfolgserlebnis, und das wollen wir uns am Sonntag holen.“

Auch beim Gast ist die personelle Situation angespannt: „Personell bleibt die Lage angespannt, wir brauchen schon seit Wochen Verstärkung aus der zweiten Mannschaft. Daran wird sich auch weiterhin nichts ändern.“

Alles spricht für ein intensives, umkämpftes Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.