„Wir müssen bis zum Schluss den Fokus behalten“

– Foto: Timo Babic

Der TSV Hehlingen empfängt den MTV Isenbüttel mit neuem Selbstvertrauen und klarer Motivation aus dem Hinspiel. Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage wollen die Gastgeber ihre Serie ausbauen, während Isenbüttel nach der Heimniederlage gegen den VfL Wahrenholz zurück in die Erfolgsspur finden möchte.

Die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen sind beim TSV Hehlingen noch präsent. Beim 3:3 in Isenbüttel hatte die Mannschaft bis in die Nachspielzeit geführt, ehe Amin mit seinem Treffer zum 3:3-Endstand den späten Ausgleich erzielte. Genau dieses Spiel dient Trainer Silas Mörsch nun als emotionaler Bezugspunkt vor dem Rückspiel.

„Meine Jungs brennen darauf, das Ergebnis aus dem letzten Aufeinandertreffen wiedergutzumachen. Da wurde uns in der letzten Minute des Spiels der Sieg genommen“, sagt Mörsch. Die Leistung aus dem Hinspiel bewertet der Trainer dabei grundsätzlich positiv. „Jetzt möchte ich dieselbe Intensität und Spielfreude wie im Hinspiel sehen, nur mit einem besseren Ausgang.“

„Wir müssen bis zum Schluss den Fokus beibehalten“, fordert Mörsch mit Blick auf die entscheidenden Momente, die im Hinspiel noch gegen seine Mannschaft liefen.

Tabellarisch befindet sich der TSV Hehlingen weiterhin in einer angespannten Situation. Mit 31 Punkten steht das Team auf Rang zwölf, hat sich durch die jüngsten Ergebnisse aber etwas Luft im unteren Tabellenbereich verschafft. Besonders der 2:1-Heimsieg gegen den TSV Ehmen war für die Mannschaft von großer Bedeutung. Nach frühem Rückstand durch Perez drehten Kumher und Ramacher die Partie noch zugunsten der Hehlinger.

Der Erfolg war zugleich das Ende einer längeren Durststrecke. „Vor dem Ehmen-Spiel haben wir sechs Spiele am Stück nicht gewonnen. Nun sind es aber auch schon vier Spiele in Folge, die wir nicht verloren haben. Diese Serie soll bestehen bleiben und daran arbeiten wir.“ Genau diese Entwicklung verleiht der Mannschaft derzeit spürbaren Rückenwind.

Gleichzeitig verweist Mörsch auf die enorme Ausgeglichenheit der Liga. „Sieg und Niederlage liegen in dieser Liga immer eng beieinander“, sagt der Trainer. Entsprechend hoch bewertet er die Bedeutung jedes einzelnen Spiels im Saisonendspurt.

Mit dem MTV Isenbüttel kommt allerdings eine Mannschaft nach Hehlingen, die trotz der jüngsten Niederlage weiterhin im oberen Tabellenbereich steht. Mit 42 Punkten belegt der MTV Rang fünf und gehört zu den offensivstärkeren Teams der Liga.

Die Ausgangslage verspricht damit eine Partie, in der beide Mannschaften mit klaren Zielsetzungen aufeinandertreffen. Hehlingen will die positive Entwicklung der vergangenen Wochen bestätigen und gleichzeitig die offene Rechnung aus dem Hinspiel begleichen. Der MTV Isenbüttel dagegen steht vor der Aufgabe, nach der späten Niederlage gegen Wahrenholz die passende Reaktion zu zeigen.