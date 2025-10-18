„Wir müssen auswärts anders auftreten“, sagt Lupo-Trainer Junior Laubach mit Blick auf die bisher durchwachsene Bilanz seiner Mannschaft auf fremden Plätzen. „Wir müssen bereit sein, als Mannschaft und jeder Spieler auf dem Platz alles zu investieren, um ein positives Ergebnis mitzunehmen.“

Laubach erwartet einen schwierigen Gegner: „Hankensbüttel ist eine junge Mannschaft, die guten Fußball spielen will. Sie haben zuletzt gegen Hillerse gewonnen und werden daher mit viel Selbstvertrauen auftreten – völlig verständlich.“

Die Wolfsburger Reserve möchte sich taktisch clever präsentieren und defensiv stabil stehen, um auswärts Punkte zu sichern. Gleichzeitig soll das eigene spielerische Potenzial genutzt werden, um den HSV unter Druck zu setzen und Chancen zu erzwingen.

Mit einem Punktgewinn oder idealerweise einem Sieg könnte Lupo Martini II die Auswärtsschwäche ablegen und wichtige Zähler für die obere Tabellenhälfte sammeln. Das Spiel verspricht Spannung, weil beide Mannschaften unterschiedliche Ziele verfolgen: Hankensbüttel will den Anschluss an die Spitzenplätze halten, während Lupo mit einem erfolgreichen Auftritt seine Bilanz auswärts verbessern will.