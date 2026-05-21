„Wir müssen auf Sieg spielen, etwas anderes bleibt uns nicht übrig."

Finn Bauens ist einer von vielen Hohkeppel-Spielern mit Fortuna-Vergangenheit – Foto: Nick Förster

Am 28. Spieltag der Mittelrheinliga trifft die SC Fortuna Köln II auf die SV Eintracht Hohkeppel. Während die Gastgeber ihre Negativserie beenden wollen, kämpft Hohkeppel um die allerletzte Chance im Aufstiegsrennen.

Trotzdem sieht Teammanager Stefan Kleefisch keinen Grund für Resignation: „Wenn wir unsere vielen individuellen Fehler abstellen, sind wir sicher nicht chancenlos.“ Gleichzeitig weiß er um die Schwierigkeit der Aufgabe: „Nach sieben Spielen ohne Sieg gibt es sicher leichtere Aufgaben, um den Bann zu brechen, als gegen Hohkeppel zu spielen.“

Die Fortuna-Reserve steckt aktuell in ihrer schwierigsten Phase der Saison. Seit sieben Spielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg und ist dadurch auf Rang zehn abgerutscht.

Alte Bekannte auf der Gegenseite

Besonders interessant wird das Duell durch zahlreiche personelle Verbindungen zwischen beiden Vereinen. Mit Finn Bauens, Joel Vieting, Firat Tuncer, Mike Owusu und Angelo Langer stehen mehrere Spieler im Kader Hohkeppels, die in der Vergangenheit das Fortuna-Trikot trugen. „Bei Hohkeppel treffen wir viele bekannte Gesichter wieder, worauf wir uns freuen“, erklärt Kleefisch.

Hohkeppel braucht den Sieg

Für die SV Eintracht Hohkeppel zählt im Aufstiegskampf dagegen nur ein Dreier. Nur mit einem Sieg kann die Mannschaft von Giuseppe Brunetto die theoretischen Hoffnungen auf Platz eins weiter am Leben halten.

Nach einer durchwachsenen Phase inklusive Trainerwechsel präsentierte sich Hohkeppel zuletzt wieder stabiler und gewann die vergangenen beiden Spiele. Brunetto macht die Ausgangslage unmissverständlich klar: „Wir müssen auf Sieg spielen, denn etwas anderes bleibt uns nicht übrig.“

„Fortuna wird uns alles abverlangen“

Trotz der jüngsten Ergebnisse warnt der Hohkeppeler Trainer ausdrücklich vor der Qualität der Gastgeber: „Fortuna ist eine starke Mannschaft mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.“

Auch für Brunetto steht dabei das Wiedersehen mit einigen ehemaligen Weggefährten im Fokus: „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit einigen ehemaligen Spielern von mir und auf den Trainer.“

Unterschiedlicher Druck – gleiche Motivation

Die Rollen vor dem Spiel scheinen klar verteilt: Fortuna II kann ohne großen Druck aufspielen, während Hohkeppel zum Siegen verdammt ist. Gerade diese Konstellation könnte jedoch für ein intensives und offenes Spiel sorgen, zumal das Hinspiel mit einem knappen 2:1-Erfolg für Hohkeppel bereits zeigte, wie eng es zugehen kann.