„Wir müssen auf jeden Fall wieder einen höheren Aufwand treiben“ Michael Karakaya über die Schwierigkeiten bei seiner ersten Cheftrainer-Station, seinen Hoffnungen und den Ehrgeiz

Michael, wie lautet dein kurzes Feedback zur Hinrunde?

Es war ein stetiges Auf und Ab. Wir sind gut in die Saison gestartet, doch nach dem Sieg gegen Grün-Weiß Neukölln haben einige gedacht, dass es auch nach dem Aufstieg so weiter geht. Es hat ihnen das Gefühl gegeben „es geht auch so“.

Aber dem war nicht so?

In der Landesliga musst du in jedem Spiel alles geben. Nach einigen Niederlagen ist die Moral in der Mannschaft dann deutlich runter gegangen. 17, 18 Mann hatten wir dann nur noch selten zusammen. Viele sind nicht mehr zum Training gekommen, wir hatten Schwierigkeiten die Jungs bei Laune zu halten.

Wie geht es da unten wieder raus?

Wir müssen auf jeden Fall wieder einen höheren Aufwand treiben. Wenn du unten drin stehst, musst du auch mehr auf den Platz bringen. Zudem hoffen wir auch einige Rückkehrer. Unser Top-Torjäger möchte im Winter wieder ins Training einsteigen. Das war auch ein Schlag ins Gesicht in der Hinrunde, dass er ausgefallen ist. Da kam auch alles zusammen.

Hattest du irgendwann das Gefühl, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein, beziehungsweise sie nieder zu legen?

Natürlich. Der Moment war auf jeden Fall da. Nach zehn, elf Spielen. Wir hatten viele Spiele verloren, immer mehr Spieler sind nicht gekommen, einige haben häufig auch erst kurz vor den Spielen abgesagt. Wir konnten so nicht zweimal mit der gleichen Mannschaft starten. Wir haben auch mit Spielern der Zweiten oder der Senioren auffüllen müssen. Die Siege hingegen kamen, wenn alle Mann an Bord waren. Ich habe dann auch das Gespräch mit dem Präsidenten gesucht. Habe auch die Idee im Kopf gehabt, dass es für die Situation einen erfahrenen Trainer braucht. Doch zu keiner Zeit hat er signalisiert, nicht mehr auf zu bauen. Im Gegenteil: ich habe die ganze Zeit volle Rückendeckung gespürt.

Doch man merkt, die Zeit hat Kraft gekostet?

Auf jeden Fall. Wenn ich etwas mache, dann richtig, zu 100%. Ich habe viel Kraft und Energie in die Aufgabe gesteckt und werde das auch weiterhin machen. Leider war es bisher häufig so, dass wenig aus dem Team zurückkam. Wir haben Gegner analysiert, Trainingseinheiten geplant und durchgeführt, Gespräche geführt, alles in den Dienst der Mannschaft gestellt - doch eine Reaktion war nicht zu sehen.

Hast du es dir „einfacher vorgestellt“?

Naja, wir reden von der Landesliga. Einfach ist das nicht. Es war auch nach der kurzen Vorbereitung klar, dass er schwierig wird. Doch ich kenne es weder als Spieler, noch als Trainer, dass wir in so einer Gesamtsituation stecken.

Was war denn in der Vorbereitung?

Ich bin relativ spät aus dem Urlaub gekommen, hatte dann wenig Zeit, um den Kader kennen zu lernen. Wir hatten dann noch kurzfristig 11, 12 Abgänge, weil es Unstimmigkeiten im Verein gab. Einige waren unzufrieden, das Lager war geteilt. Neuzugänge zu akquirieren war dann auch nicht so einfach, weil viele schon woanders zugesagt hatten. Dass die Qualität dann teilweise gefehlt hatte, war abzusehen. Trotzdem hatten wir eine gute Vorbereitung.