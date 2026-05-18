"Wir müssen auf die Relegationsspiele warten"

Vor 149 Zuschauern in den Waldsportstätten sah es lange nach einem versöhnlichen Saisonabschluss für die Gastgeber aus. Doch zwei späte Treffer drehten die Partie zugunsten der Gäste.

Mit 42 Punkten beendet der BSV Rehden die Saison auf Rang zehn der Oberliga Niedersachsen. Der MTV Wolfenbüttel schloss die Spielzeit nach dem Auswärtssieg mit 38 Punkten auf Platz 13 ab, muss nach dem Erfolg jedoch weiterhin auf die Relegationsspiele hoffen, da Eintracht Braunschweig II parallel ebenfalls gewann.

BSV-Trainer Majid Cirousse sah darin letztlich den entscheidenden Punkt der Partie und erklärte auf der Vereinshomepage: „Wenn man den Spielverlauf betrachtet, hätten wir heute aufgrund unserer Großchancen durchaus mit drei oder vier Toren führen müssen.“

Der BSV begann effektiv und ging bereits in der 10. Minute in Führung. Nach einem abgefälschten Abschluss traf Beytullah Özer zum 1:0. In der Folge boten sich den Gastgebern mehrere gute Umschaltmomente, um die Führung auszubauen.

Der MTV Wolfenbüttel erhöhte dagegen zunehmend das Risiko und drängte auf den Ausgleich. Gästetrainer Deniz Dogan lobte insbesondere die Intensität seiner Mannschaft:

„Wir haben dann in der zweiten Halbzeit das Spiel kontrolliert, sehr gut die Tiefe attackiert, mehrere Chancen uns herausgespielt.“

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Lange hielt die Rehdener Defensive dem Druck stand, ehe die Gäste in der Schlussphase doch noch zum Ausgleich kamen. Linek traf in der 86. Minute zum 1:1. Nur vier Minuten später sorgte Abou-Raya mit dem 2:1 für die komplette Wende.

Dogan sprach anschließend von einem nicht unverdienten Erfolg: „Lleider hat es am Ende nicht gereicht, weil Braunschweig auch das Spiel gewonnen hat und somit müssen wir auf die Relegationsspiele warten.“

Auf Rehdener Seite überwog trotz der Niederlage die Zufriedenheit über die Entwicklung der vergangenen Wochen. Cirousse richtete den Fokus bewusst auf den erfolgreichen Klassenerhalt: „Es war beeindruckend zu sehen, wie die Jungs den Abstiegskampf angenommen haben. Sie haben in kurzer Zeit die Kurve bekommen, als Team zusammengestanden, sich gegenseitig unterstützt und individuelle Interessen hintenangestellt.“

Lob für Mannschaft und Umfeld

Für den BSV war die Niederlage sportlich ohne größere Konsequenzen. Entsprechend emotional fiel der Rückblick des Trainers auf seine Zeit in Rehden aus. Cirousse würdigte insbesondere die Geschlossenheit innerhalb des Vereins: „Dass wir den Turnaround in dieser Form schaffen, war so nicht unbedingt zu erwarten.“

Zugleich bedankte er sich ausdrücklich bei Mannschaft, Funktionsteam und Fans: „Ein großes Dankeschön gilt natürlich auch unseren Fans, die uns in den vergangenen Wochen und über die gesamte Saison hinweg unterstützt haben.“

Damit endet für den BSV Rehden eine wechselhafte Saison, die nach schwierigen Monaten letztlich mit dem souverän gesicherten Klassenerhalt abgeschlossen wurde.