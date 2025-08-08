"Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen" -Brake empfängt Schüttorf

Während der Aufsteiger Brake einen intensive Fight mit Nordenham abhielt und letztendlich im Elfmeterschießen verlor, brannte Schüttorf ein Feuerwerk ab und schlug Top-Team Vorwärts Nordhorn deutlich mit 4:0. "Wir müssen genau die gleiche Haltung an den Tag legen wie im Spiel gegen Vorwärts. Es wird darauf ankommen, wieder an unsere Leistungsgrenze zu gehen und den gleichen Willen zu zeigen. Wenn wir das schaffen und unser Spiel durchziehen, bin ich überzeugt, dass wir auch gegen Brake gewinnen werden." so Dennis Große Vennekate.

Kadertechnisch wird es bei den Gästen dabei wenige Veränderungen geben: "Der Kader wird voraussichtlich ähnlich aussehen wie in den letzten beiden Pflichtspielen. Timo Badenhorst wird wahrscheinlich zusätzlich noch fehlen, er musste im Pokal verletzt raus." so der Co-Trainer der Gäste weiter.

Nach dem 3:3 gegen Melle und dem klaren Sieg im Pokal, will Schüttorf auch gegen den Aufsteiger Brake punkten: "Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, wie jedes andere auch. Uns ist aber bewusst, dass Brake nicht umsonst aufgestiegen ist. Sie haben das erste Ligaspiel direkt mit 4:0 gewonnen. Wir erwarten ein Duell, bei dem wir alles raushauen müssen, um die ersten drei Punkte der Saison zu holen." so Große Vennekate. Dabei weiß man auf Seiten der Gäste, worauf es ankommen wird: "Vor allem auf Intensität, Konsequenz und ein gutes Gespür für die entscheidenden Momente. Brake ist offensiv stark, deshalb müssen wir direkt wach sein. Gleichzeitig wollen wir unser Spiel mit Ball auf den Platz bringen und mutig auftreten." so Große Vennekate weiter.

Brake startete mit einem klaren Sieg in die Landesliga-Saison, aber wenn es nach den Gästen gehen soll, dürften die Ergebnisse aus den letzten Pflichtspielduellen wohl wiederholt werden. In der Saison 18/19 gewann Schüttorf beide Ligaduelle (3:1 und 7:1). Anpfiff ist um 15.00 Uhr!