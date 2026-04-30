„Wir müssen an unsere 100 Prozent kommen – vor allem in Langen!“

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Ausgangslage: Emsbüren rangiert mit 42 Punkten aus 25 Spielen als Aufsteiger auf einem starken Rang fünf und befindet sich damit in einer stabilen Position im oberen Tabellendrittel. Langen steht mit 31 Zählern auf Platz zehn, hat jedoch in vielen Partien nur knappe Resultate verbucht.

Am vergangenen Spieltag musste Langen eine 1:2-Niederlage gegen den SV Veldhausen hinnehmen – erneut ein enges Resultat. Emsbüren hingegen trennte sich zuhause mit 3:3 vom SV Olympia Laxten. Ein Spiel mit Offensivaktionen auf beiden Seiten, das die Qualität, aber auch die defensive Anfälligkeit in einzelnen Momenten offenbarte.

„In Langen ist es immer schwer. Sie sind eine sehr erfahrene und klar strukturierte Mannschaft“, betont Thiering im Vorfeld der Begegnung. Trotz der jüngsten Ergebnisse warnt der Concordia-Coach vor Nachlässigkeit: „Der SVL steckt zwar in einer schwierigen Phase, die Ergebnisse sind jedoch stets knapp.“

Erinnerungen an das Hinspiel

Bereits das erste Aufeinandertreffen der Saison verlief sehr umkämpft und endete in einem 1:1-Remis. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Das Hinspiel war schon sehr ausgeglichen“, sagt Thiering. Die klare Rollenverteilung, die die Tabelle vermeintlich vorgibt, will er daher nicht überbewerten.

Personelle Herausforderungen

Allerdings reist Emsbüren nicht sorgenfrei an. „Olli Niehof vergrößert leider das Lazarett. Wir werden für den Rest der Saison immer mal wieder kreativ werden müssen. Es fehlen nun einige wichtige Kräfte“, erklärt Thiering. Die personelle Lage zwingt den Coach dazu, flexibel zu planen.

Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: „Zumindest Hinnerk Albers kehrt nach Gelbsperre zurück. Auch Luis Sterthaus steht am Wochenende zur Verfügung.“ Zwei Optionen mehr für ein Duell, das voraussichtlich über Intensität und Zweikampfführung entschieden wird.

Klare Zielsetzung

Für die Concordia geht es in den verbleibenden Partien darum, die gute Ausgangslage zu behaupten. Der Abstand nach oben ist überschaubar, nach unten besteht ebenfalls kein akuter Druck – dennoch will man die Saison mit maximaler Konzentration zu Ende bringen.

„Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen das Beste rausholen, sowohl aus dieser wie auch aus jeder weiteren Partie der restlichen Saison. Wollen unsere gute Position verteidigen. Dafür müssen wir an unsere 100 Prozent kommen. Vor allem in Langen!“

Die Marschroute ist damit eindeutig: höchste Intensität, volle Fokussierung – und die Bereitschaft, sich auf einen robusten, strukturierten Gegner einzustellen.