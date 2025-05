"Wir müssen an einem Strang ziehen"

FuPa Thüringen: Hallo Tobias, du als Kapitän hast ein ganz besonderes Standing in der Mannschaft. Wie erlebst du deine Mitspieler in dieser doch recht angespannten Situation?

Tobias Hölzer: Natürlich denken ich und meine Mitspieler an das "was wäre, wenn...", aber so lange der Klassenerhalt auch rechnerisch noch möglich ist, werden wir nicht aufgeben und für unser Ziel kämpfen. Wir werden auch am kommenden Wochenende wieder 100% in die Waagschale werfen und dann sehen wir am Ende, ob es reicht oder eben nicht. Am wichtigsten ist, dass wir als Mannschaft in solch einer Situation sowohl menschlich als auch sportlich an einem Strang ziehen. Wir dürfen auf keinen Fall den Mut in unseren Aktionen verlieren.