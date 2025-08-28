„Wir müssen am Sonntag wieder voll da sein“

Am Sonntag, den 31. August 2025, steht im Parkstadion Papenburg das nächste Highlight der Landesliga auf dem Programm:

Am Sonntag empfängt der SC Blau-Weiß Papenburg den ambitionierten Aufsteiger SV Eintracht Nordhorn. Im Vorfeld des Spiels habe ich mit Papenburgs Trainer Ralf Ammermann über die bisherige Saison, den kommenden Gegner und die Ziele seines Teams gesprochen.

FuPa: Ralf, der Saisonstart war gemischt, eine Niederlage in Firrel, ein Unentschieden gegen Melle, aber auch Siege gegen Brake und Vechta. Wie zufrieden bist du insgesamt mit dem Start in die Saison und was hättest du dir besser gewünscht?

Ralf: Ja, sicher war die Niederlage nicht eingeplant, gerade weil wir eigentlich ein Heimspiel gehabt hätten, das wir dann tauschen mussten. Dazu kam, dass wir in den letzten zwei, drei Wochen der Vorbereitung viele Abwesenheiten hatten. Das hat uns den Start erschwert, in Firrel haben wir verdient verloren. Danach wurde es aber stetig besser, mit dem Spiel in Melle und dem weiteren Verlauf bin ich zufrieden.

FuPa: Am fünften Spieltag geht es nun gegen den SV Eintracht Nordhorn. Wie schätzt Du den Gegner ein?

Ralf: Nordhorn ist ein sehr ambitionierter Aufsteiger. Das ist kein normaler Aufsteiger, wie man ihn sonst vielleicht kennt. Sie haben viele Spieler aus der Oberliga oder mit höherklassiger Erfahrung dazubekommen, dazu die Leistungsträger aus der Aufstiegssaison. Das macht sie zu einer sehr starken Mannschaft. Natürlich haben sie einen schweren Start gehabt, aber das ist bei einer komplett neuen Truppe normal. Mittlerweile spielen sie sich immer besser ein, und deshalb erwarten wir am Sonntag einen sehr starken Gegner mit guten Einzelspielern.

FuPa: Besonders die Offensive der Nordhorner gilt als gefährlich. Wie wollt Ihr dagegenhalten?

Ralf: Wir wissen um ihre Qualität, aber wir werden uns nicht nur auf Nordhorn einstellen. Wir haben selbst eine gute Abwehr und insgesamt eine starke Mannschaft. Wir werden unser Spiel durchziehen, unsere Prinzipien umsetzen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Wir wollen nicht das Kaninchen vor der Schlange sein, nur weil der Gegner eine starke Offensive hat.

FuPa: Warum lohnt es sich für die Zuschauer, am Sonntag ins Stadion zu kommen?

Ralf: Eigentlich lohnt es sich immer. Wir versuchen, attraktiven und offensiven Fußball zu spielen, daran arbeiten wir Woche für Woche. Dazu legen wir großen Wert auf mannschaftliche Geschlossenheit, und wir sind als Team nahbar für die Zuschauer. Außerdem haben wir ein tolles Stadion und viele Helfer, die sich engagieren, vom Stadionsprecher bis zum Bratwurststand. All das macht den Besuch bei uns attraktiv. Wenn dann noch guter Fußball dazu kommt, freut uns das umso mehr.

FuPa: Abschließend die Frage nach den Zielen: Was haben Sie mit Papenburg in dieser Saison und darüber hinaus vor?

Ralf: Kurzfristig geht es darum, neue und junge Spieler zu integrieren und sie weiterzuentwickeln. An Tabellenplätzen gemessen wollen wir die starke Saison aus dem Vorjahr bestätigen und so lange wie möglich oben mitspielen. Dieses Jahr ist die Liga noch ausgeglichener, deshalb ist es ambitioniert. Aber unser Ziel ist klar: Wir wollen unter die ersten fünf.

FuPa: Vielen Dank für das Gespräch, Ralf. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft am Sonntag ein spannendes und faires Spiel gegen Eintracht Nordhorn. Ich werde mir das Ganze persönlich vor Ort anschauen und mich davon überzeugen.

Halbzeitaction!

Doch nicht nur sportlich wird einiges geboten, auch in der Halbzeit wartet eine besondere Aktion auf die Zuschauer:

👉 Beim Gewinnspiel „AUF DEN PUNKT GEBRACHT“ haben drei ausgeloste Teilnehmer die Chance, vom 16-Meter-Punkt den Ball so nah wie möglich an den Mittelpunkt zu schießen. Der Gewinner darf sich über einen 20 € Gutschein vom Barbecue Park Heede freuen.

📌 Teilnahme:

Bis Samstag, 30.08.2025, um 15:00 Uhr einfach den Kommentar „Ich bringe es auf den Punkt“ hinterlassen (Instagram). Die drei glücklichen Teilnehmer werden vorab informiert und melden sich am Spieltag 30 Minuten vor Anpfiff in der Sprecherkabine.

Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel, eine tolle Atmosphäre und natürlich auf EURE Unterstützung im Parkstadion! 💙🤍

📍 Parkstadion Papenburg, Hans-Nolte-Straße 30, 26871 Papenburg