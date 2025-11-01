„Wir müssen alles reinhauen“, Personalsorgen beim SV Wendessen

Für Wendessen ist das Spiel von großer Bedeutung, um in dieser harten Phase zu bestehen und den Abstand zum unteren Tabellendrittel zu wahren. Besonders auf heimischem Platz will die Mannschaft wieder an die Leistungen aus den letzten Wochen anknüpfen.

Die Gäste aus Vienenburg reisen mit Selbstvertrauen an. Das Team hat sich als unangenehmer Gegner etabliert und in den bisherigen Spielen immer wieder seine Offensivstärke unter Beweis gestellt – 30 erzielte Treffer bedeuten einen der besten Werte der Liga.

Für Wendessen wird es also vor allem darum gehen, kompakt zu stehen und mit Einsatzwillen gegenzuhalten. „Zu den ganzen Verletzten kommen noch 3 gesperrte Spieler morgen, weswegen wir auf insgesamt 12 einsatzfähige Leute kommen “, betont Gos. „Manchmal entstehen gerade in solchen Spielen besondere Momente.“

Ob Wendessen trotz der Personalnot punkten kann, wird sich am Sonntagnachmittag zeigen – klar ist: Der Kampfgeist steht über allem.