„Wir müssen alles abrufen“ – Wendessen bei Vahdet Salzgitter gefordert

In der Tabelle liegt der SV Wendessen mit vier Punkten aus zwei Spielen momentan auf dem vierten Platz, wobei Vahdet nach einer klaren 1:4-Niederlage zum Auftakt gegen Salzdahlum und einem Sieg gegen Lebenstedt im Mittelfeld verweilt. Wendessen ließ zuletzt ebenfalls Punkte gegen Salzdahlum liegen und möchte mit einem Auswärtssieg wieder den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen.

SVW-Trainer Pascal Gos erwartet einen hochintensiven Schlagabtausch. „Ich persönlich empfinde Vahdet als sehr unangenehmen Gegner. Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität und können, wenn sie wollen, richtig guten Fußball spielen. Gleichzeitig sind sie extrem eklige Zweikämpfer, die sich nicht den Schneid abkaufen lassen“, so Gos im Gespräch.

Trotz der beiden Siege im direkten Duell in der vergangenen Saison warnt der Coach davor, den Gegner zu unterschätzen: „Es war jedes Mal ein hartes Stück Arbeit. Ich gehe davon aus, dass wir alles abrufen müssen, um die drei Punkte mitzunehmen.“

Die Zielsetzung ist für Wendessen dennoch klar formuliert: „Wir fahren da hin, um zu gewinnen. Wenn wir unsere 100 Prozent geben, sind wir in der Lage, Vahdet zu schlagen“, so Gos. Auch mit Blick auf die jüngste Enttäuschung gegen Salzdahlum sei Wiedergutmachung gefragt.

Personell hofft der SVW-Coach, dass sich einige angeschlagene Spieler rechtzeitig zurückmelden. „Wir haben hoffentlich noch den einen oder anderen Rückkehrer, der innerhalb der Woche ein bisschen mit Wehwehchen und Blessuren zu kämpfen hatte.“, erklärt Gos.

Die Partie in Salzgitter verspricht somit nicht nur tabellarische Bedeutung, sondern auch reichlich Intensität. Für beide Mannschaften geht es darum, frühzeitig ein Zeichen zu setzen und sich möglicherweise in der oberen Tabellenregion festsetzen zu können.