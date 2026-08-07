„Wir möchten wieder um den Titel spielen“

– Foto: Paul Stadelmaier

Im FuPa-Teamcheck zieht Sebastian Sorg, Sportlicher Leiter der SG Bettringen in der Bezirksliga Ostwürttemberg, eine positive Bilanz der vergangenen Saison. Nach Platz zwei, dem Gewinn des Bezirkspokals und einem gelungenen Start in den WFV-Pokal richtet der Verein den Blick selbstbewusst auf die neue Spielzeit.

Die SG Bettringen blickt mit großer Zufriedenheit auf die Saison 2025/2026 zurück. Das Team hielt das Titelrennen mit Dorfmerkingen 2 bis zum letzten Spieltag offen und belohnte sich anschließend mit einem weiteren besonderen Erfolg.

Ebenso wichtig ist für den sportlichen Leiter die Entwicklung innerhalb des Vereins.

„Wir sind mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Unser Team konnte in der Liga das Titelrennen mit Dorfmerkingen 2 bis zum Schluss offen halten. Das Relegationsspiel gegen Ebersbach war für uns ein Zuckerle. Absolutes Highlight war dann natürlich noch der Gewinn des Bezirkspokals“, sagt Sebastian Sorg gegenüber FuPa.

„Wir haben sehr viele Spieler aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich integriert. Da gilt es für uns, dass wir die nächsten Generationen weiterhin für diesen Sport zu begeistern, um dieses Niveau aufrechtzuerhalten.“

Erfolgreicher Start in die Vorbereitung

Auch die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 hielt bereits einige Höhepunkte bereit. Die Mannschaft sorgte im WFV-Pokal für Aufsehen und setzte sich in den ersten drei Runden jeweils gegen einen Landesligisten durch.

„Da hatten wir bereits drei Highlightspiele. Wir konnten in den ersten drei Runden des WFV-Pokals drei Landesligisten besiegen und sind wieder in der Lostrommel. Im Achtelfinale hoffen wir natürlich auf das große Los", meint der Sportchef der SG.

Der Teamgedanke steht im Mittelpunkt

Einzelne Spieler möchte Sebastian Sorg bewusst nicht herausheben. Für ihn steht die Entwicklung der gesamten Mannschaft im Vordergrund. Besonders die Integration der Neuzugänge und der eigenen Nachwuchsspieler bewertet er positiv.

„Einzelne Spieler zu erwähnen, wäre nicht im Sinne unserer Zusammenarbeit. Wir haben derzeit eine super Stimmung in der Truppe. Unsere Neuzugänge fühlen sich in Bettringen sehr wohl und auch die Jungs aus der eigenen Jugend wurden wieder super aufgenommen. Es macht großen Spaß, die Entwicklung dieses Teams zu verfolgen.“

Titelrennen erneut als Ziel

Nach dem zweiten Platz in der Vorsaison will sich die SG Bettringen auch in der kommenden Runde wieder ganz oben etablieren. Dass der Weg zur Meisterschaft anspruchsvoll bleibt, ist dem Verein dabei bewusst.

„Nach dem zweiten Platz in der Saison 2025/2026 wäre es nicht glaubwürdig, einen Platz im gesicherten Mittelfeld auszugeben. Wir möchten wieder um den Titel spielen. Aber für den Gewinn einer Meisterschaft muss vieles passen. Das ist allen bewusst", erklärt Sorg.

Diese Teams sieht Bettringen vorne

Zu den Favoriten auf die Meisterschaft zählt Sebastian Sorg mehrere Mannschaften der Liga.

„Die üblichen Verdächtigen. Sontheim, Unterkochen und Bargau. Ich persönlich traue der DJK Schwabsberg auch viel zu.“

Viele neue Gesichter im Kader

Im Kader der SG Bettringen hat sich zur neuen Saison einiges getan.

Neu dabei sind Simon Lechleitner und Luca Sigloch (beide TSG Hofherrnweiler), Daniel Bayer (TV Steinheim), Lasse Biegert und Tadej Anusic (beide 1. FC Normannia Gmünd) sowie Nico Haag, Elias Spegel, Marius Barth, Jannick Schneider, Sahin Ertan, Theo Wekenmann, Leon Siebenrock, Nikita Lehr, Patrick Speier und Ilirjan Dinaj aus der eigenen Jugend.

Den Verein verlassen haben Aldrit Fazlijaj (SSV Aalen), Ibrahim Yesilyurt (FC Bargau) und Tom Lauer (TV Straßdorf).

Klare Meinung zu Regeländerungen

Auch die bei der Fußball-Weltmeisterschaft getesteten Regeländerungen hat Sorg in Hinsicht auf den Amateurfußball im Blick.

„Dass das Spiel schneller fortgesetzt wird, finde ich gut. Aber natürlich wird es für die Schiedsrichter nicht einfacher. Da muss mittlerweile an einiges gedacht werden", behauptet der sportliche Leiter.