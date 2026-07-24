„Wir möchten unsere Entwicklung konsequent fortsetzen" FuPa-Teamcheck: SV Sulmetingen will sich in der Bezirksliga Oberschwaben weiter etablieren. von Matthias Kloos · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Franzs Leicht – Foto: SV Sulmetingen

Im FuPa-Teamcheck spricht Franz Leicht, Trainer des SV Sulmetingen in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine insgesamt sehr zufriedenstellende Saison, Platz sechs, die Entwicklung vieler Spieler, den Wunsch nach mehr Konstanz und die Aufgabe, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.

„Wir sind mit der Saison insgesamt sehr zufrieden“, sagt Franz Leicht gegenüber FuPa. „Der sechste Tabellenplatz ist ein gutes Ergebnis und spiegelt unsere Entwicklung wider. Besonders positiv war, dass sich viele Spieler individuell und als Mannschaft weiterentwickelt haben. Darauf können wir aufbauen.“ Mehr Konstanz als Aufgabe



Trotz der positiven Bilanz sieht Franz Leicht klare Ansatzpunkte. „Natürlich gibt es immer Bereiche, in denen wir uns verbessern wollen – vor allem möchten wir noch konstanter auftreten und unsere Leistungen über die gesamte Saison auf einem hohen Niveau halten.“ Der SV Sulmetingen nimmt damit eine gute Platzierung mit, will aber nicht stehenbleiben.

Strukturierte Vorbereitung



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 geht es beim SV Sulmetingen nicht um einzelne Höhepunkte: „Die Vorbereitung verläuft bislang sehr strukturiert. Wir arbeiten systematisch an unseren Abläufen und möchten die Grundlagen aus der vergangenen Saison weiter festigen. Im Mittelpunkt stehen dabei Fitness, Spielidee und das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft.“ Genau dort soll die Basis entstehen, um in der Bezirksliga Oberschwaben erneut zuverlässig zu punkten. Kein Einzellob



Einen einzelnen Spieler möchte Franz Leicht bewusst nicht herausheben. „Es freut mich besonders, dass sich viele Spieler im vergangenen Jahr positiv entwickelt haben. Entscheidend ist, dass die gesamte Mannschaft weiterhin bereit ist, engagiert und systematisch an sich zu arbeiten. Genau diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen.“