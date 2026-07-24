Im FuPa-Teamcheck spricht Franz Leicht, Trainer des SV Sulmetingen in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine insgesamt sehr zufriedenstellende Saison, Platz sechs, die Entwicklung vieler Spieler, den Wunsch nach mehr Konstanz und die Aufgabe, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.
„Wir sind mit der Saison insgesamt sehr zufrieden“, sagt Franz Leicht gegenüber FuPa. „Der sechste Tabellenplatz ist ein gutes Ergebnis und spiegelt unsere Entwicklung wider. Besonders positiv war, dass sich viele Spieler individuell und als Mannschaft weiterentwickelt haben. Darauf können wir aufbauen.“
Mehr Konstanz als Aufgabe
Trotz der positiven Bilanz sieht Franz Leicht klare Ansatzpunkte. „Natürlich gibt es immer Bereiche, in denen wir uns verbessern wollen – vor allem möchten wir noch konstanter auftreten und unsere Leistungen über die gesamte Saison auf einem hohen Niveau halten.“ Der SV Sulmetingen nimmt damit eine gute Platzierung mit, will aber nicht stehenbleiben.
Strukturierte Vorbereitung
In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 geht es beim SV Sulmetingen nicht um einzelne Höhepunkte: „Die Vorbereitung verläuft bislang sehr strukturiert. Wir arbeiten systematisch an unseren Abläufen und möchten die Grundlagen aus der vergangenen Saison weiter festigen. Im Mittelpunkt stehen dabei Fitness, Spielidee und das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft.“ Genau dort soll die Basis entstehen, um in der Bezirksliga Oberschwaben erneut zuverlässig zu punkten.
Kein Einzellob
Einen einzelnen Spieler möchte Franz Leicht bewusst nicht herausheben. „Es freut mich besonders, dass sich viele Spieler im vergangenen Jahr positiv entwickelt haben. Entscheidend ist, dass die gesamte Mannschaft weiterhin bereit ist, engagiert und systematisch an sich zu arbeiten. Genau diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen.“
Nächster Schritt in der Liga
Folgende Zielsetzung gibt Leicht für die neue Saison aus: „Wir möchten unsere Entwicklung konsequent fortsetzen, als Mannschaft den nächsten Schritt machen und uns in der Liga weiter etablieren. Wichtig ist, dass wir unsere Leistungen bestätigen und möglichst viele Punkte sammeln.“
Favoritenkreis offen
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten legt sich Franz Leicht nicht auf einzelne Namen fest. „Es gibt mehrere Mannschaften, die aufgrund ihrer Qualität und der personellen Möglichkeiten zum Favoritenkreis gehören. Eine genaue Prognose ist vor Saisonbeginn jedoch schwierig. Am Ende werden Konstanz, mannschaftliche Geschlossenheit und der Umgang mit Rückschlägen entscheidend sein.“
Abgänge und Zugänge
Personell gibt es beim SV Sulmetingen Veränderungen. Manuel Pohl wechselt zum SV Baustetten und Marco Pohl zum SSV Ehingen-Süd erlassen den Verein. Neu dazu kommen Bennjamin Gralla (SSV Ehingen-Süd), Phil Stadler (FV Olympia Laupheim) und Christoph Böhringer (TSG Achstetten) und Filip Puskaric (FC Hüttisheim).
Regeln mit Augenmaß
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nennt Franz Leicht eine grundsätzliche Haltung. „Ich finde es grundsätzlich sinnvoll, wenn Regeländerungen den Fußball fairer und transparenter machen. Besonders Maßnahmen, die Zeitspiel reduzieren und Entscheidungen nachvollziehbarer gestalten, können dem Spiel guttun. Im Amateurfußball sollte man allerdings immer berücksichtigen, ob sich neue Regeln organisatorisch und personell überhaupt sinnvoll umsetzen lassen.“