„Wir möchten um die ersten drei Plätze mitspielen“

Im FuPa-Teamcheck spricht Spielleiter Sascha Olbrich von der TSG Reutlingen über die schwierige Saison 2024/2025, in der die Mannschaft als Tabellenvorletzter ins Ziel kam und große Probleme auf der Torwartposition hatte. Für die neue Spielzeit hat sich der Verein jedoch nicht nur in der Breite und Qualität des Kaders verstärkt, sondern auch mit einem erfahrenen Trainerteam neu aufgestellt. Mit Trainer Alex Tadic und Co-Trainer Van Hao Ha, dazu zahlreichen Neuzugängen aus der Region und sogar einem Zugang aus Spanien, blickt die TSG mit viel Zuversicht nach vorne. Olbrich spricht über die gute Vorbereitung, den wachsenden Teamgeist, die Favoriten in der Kreisliga B3 Alb und die Bedeutung der Relegationsspiele.

Unzufriedenheit über die letzte Saison Wenn Sascha Olbrich an die vergangene Saison zurückdenkt, überwiegt die Ernüchterung. „Wir sind mit der Saison 2024/2025 nicht zufrieden – als Tabellenvorletzter kann man das auch nicht sein“, sagt er deutlich. Vor allem die Unerfahrenheit der Mannschaft habe das Team in vielen Spielen zurückgeworfen. „Allerdings hatten wir über weite Strecken ein sehr junges Team, das es naturgemäß schwer hatte, in die Saison zu finden.“ Dazu kam ein gravierendes Problem: „Zudem hat uns ein anhaltendes Problem auf der Torwartposition begleitet, da wir über die gesamte Spielzeit hinweg keinen gelernten Torwart dauerhaft zur Verfügung hatten.“ Die Summe dieser Faktoren machte es nahezu unmöglich, konstante Ergebnisse einzufahren.

Das Team rückt enger zusammen In den Trainingseinheiten ist ein stetiger Fortschritt erkennbar. Die Spieler der TSG Reutlingen finden immer besser zueinander. „Unsere Jungs spielen erst seit wenigen Wochen zusammen, aber man merkt schon, dass sie sich langsam finden und das Zusammenspiel immer runder läuft“, beschreibt Olbrich die Entwicklung. Besonders betont er, dass es nicht um einzelne Spieler, sondern um die Stärke des Kollektivs geht. „Deshalb wollen wir keinen Einzelnen herausstellen, sondern das Team als Ganzes loben, das sich von Woche zu Woche stetig verbessert.“

Gute Stimmung in der Vorbereitung Umso größer ist die Erleichterung, dass die Vorzeichen für die neue Runde deutlich besser stehen. Olbrich blickt optimistisch auf die aktuelle Vorbereitung. „Ein einzelnes Highlight gibt es nicht, aber die Vorbereitung läuft richtig gut.“ Auch während der Urlaubszeit sei die Trainingsbeteiligung hoch, und die Spieler zeigten Einsatz und Begeisterung. „Trotz Urlaubszeit ist ein großer Teil der Mannschaft regelmäßig beim Training, und man merkt, dass die Jungs richtig Lust haben und heiß auf die neue Saison sind.“ Für die Verantwortlichen ist diese Stimmung ein wichtiges Signal, dass die Aufbruchsstimmung greift.

Neuer Trainer bringt Expertise

Ein zentrales Puzzlestück für den Neuanfang ist der neue Trainer. „Wir haben uns sowohl qualitativ als auch in der Breite gut verstärkt und mit Alex Tadic einen sehr kompetenten Trainer mit hoher Fußball-Expertise für uns gewinnen können“, sagt Olbrich. Tadic, der zuvor die U17-Verbandsstaffelmannschaft des VfL Pfullingen betreute, soll frische Impulse setzen und seine Erfahrung einbringen. Unterstützung erhält er von Van Hao Ha, der nicht nur Co-Trainer, sondern zugleich auch Spieler sein wird. Dieses Duo soll die Basis für mehr Stabilität und eine klare Handschrift legen.

Ziele klar formuliert

Die Verantwortlichen machen keinen Hehl daraus, dass sie mit einer völlig anderen Erwartungshaltung in die neue Spielzeit gehen. „Daher gehen wir sehr optimistisch in die Saison und möchten um die ersten drei Plätze mitspielen“, so Olbrich. Nach einer Saison im Tabellenkeller soll nun der Blick konsequent nach oben gehen. Der Anspruch ist, mit einer verjüngten, gleichzeitig aber verstärkten Mannschaft schnell aus der unteren Tabellenregion herauszukommen und sich als Spitzenteam in der Kreisliga B3 Alb zu etablieren.

Favoritenkreis in der Liga

Neben der eigenen Entwicklung hat Olbrich die Konkurrenz stets im Blick. „Es ist schwer, vor der Runde klare Favoriten zu benennen“, sagt er. Dennoch hebt er einige Teams hervor, die nach seiner Einschätzung stark einzuschätzen sind. „Allerdings hat sich der SSV Rübgarten gut verstärkt und wird sicherlich um die oberen Plätze mitspielen.“ Dazu erwartet er auch von zwei anderen Teams einiges. „Auch der TSV Sondelfingen II und die SG Reutlingen II werden mit Sicherheit wieder starke Teams stellen und um die Spitzenplätze kämpfen.“

Breite Kaderverstärkungen

Die wohl größte Veränderung bei der TSG Reutlingen betrifft den Kader selbst. Die Liste der Neuzugänge ist lang und zeigt, dass der Verein personell kräftig nachgelegt hat. Vom VfL Pfullingen kommen gleich sechs Spieler: Nils Mayer, Nikola Bajer, Jan Braun, Joel Joseph, Lukas Mayer und Manoli Chatzis. Von Sveti Sava Reutlingen wechseln Stefan Sandev, Danijel Sablacanski, Vladomir Simjanovski, Kai Schönemann und Giuseppe Garofalo.

Hinzu kommen Sanel Rizvan vom FC Reutlingen, Hossni Alsibai von den Young Boys Reutlingen und Max Stier Velasco aus Spanien. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatten sich Liridon Idrizi, Gentrit Salihu, Marcel Armbruster, Hassan Ramo, Zaheer Zubair, Imil Zamilov und Colin Huget dem Team angeschlossen. Damit verfügt die TSG nicht nur über mehr Breite, sondern auch über eine größere Qualität im Kader.

Relegation als Anreiz

Ein klares Statement gibt Olbrich auch zum Thema Relegationsspiele ab. „Wir finden, die Relegationsspiele sollten bleiben“, betont er. Sie seien ein sportlich wertvoller Anreiz für alle Mannschaften, die in der Tabelle vorne mitspielen. „Sie geben Teams, die bis zum Schluss um die oberen Plätze kämpfen, noch die Chance aufzusteigen – selbst vom zweiten Platz aus – und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Motivation während der ganzen Saison hoch bleibt.“ Damit spricht er sich für den Erhalt eines Systems aus, das Spannung und Attraktivität bis zum letzten Spieltag verspricht.