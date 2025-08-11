"Wir möchten nicht Teil eines überzogenen Lokalpatriotismus sein"

Aus Leidenschaft zum Fußball und mit dem Willen, dem Sport in der Region neuen Schwung zu verleihen, wurde am 14. Dezember 2024 der 1. FC Barnim ins Leben gerufen. Der sportliche Leiter Andy Jahnke spricht über die Beweggründe, Ziele und die besondere Philosophie des Vereins.

Die Entstehung aus echter Fußballleidenschaft „Die Idee zur Gründung des 1. FC Barnim entstand aus echter Fußballleidenschaft“, erklärt Andy Jahnke. Ausschlaggebend war die Abmeldung der Männermannschaften in Niederfinow und beim Ostender SV. „Michael Schulz als 1. Vorsitzender und Hartmut Fieleke als 2. Vorsitzender wollten dem Fußball in der Region wieder neuen Schwung verleihen – mit Spaß, Freude und echtem Zusammenhalt im Vordergrund.“

Trainerteam mit Erfahrung Die sportliche Verantwortung liegt bei Dirk Schlupski und Mirko Freier. „Beide bringen viel Erfahrung mit und sind jederzeit ansprechbar für Spieler und Vereinsmitglieder“, betont Jahnke. Organisatorisch unterstützt Hermann Krause, während sich Jahnke selbst um den Spielbetrieb sowie Spieleran- und -abmeldungen kümmert.

Das Gründungsteam und die ersten Schritte Zusammen mit Hermann Krause, Dirk Schlupski, Mirko Freier und Andy Jahnke bildeten Schulz und Fieleke das Gründungsteam. „In einem ersten gemeinsamen Gespräch wurden die Grundzüge des neuen Vereinskonzepts besprochen. Anschließend mobilisierte jeder seine Kontakte, um Spieler für das neue Projekt zu begeistern.“ Am 14. Dezember 2024 fand schließlich die erste offizielle Vereinsversammlung statt. „Es waren 35 Teilnehmer dabei – heute zählen wir 30 aktive Vereinsmitglieder.“

Ein Kader mit breiter Erfahrung

„Ein Großteil unserer Spieler hat früher für Niederfinow gespielt und zwischenzeitlich bei anderen Vereinen im Raum Eberswalde neue Erfahrungen gesammelt“, beschreibt Jahnke. Weitere Akteure schlossen sich gezielt an, weil sie vom Konzept überzeugt sind. „Der Name 1. FC Barnim steht für Offenheit, Zusammenhalt und Perspektive für alle Fußballer in der Region – und mittlerweile sogar darüber hinaus.“ So konnte bereits ein talentierter Spieler aus der Uckermark gewonnen werden.

Sportliche Qualität aus verschiedenen Ligen

Der Kader vereint Spieler mit Erfahrung aus Landesklasse, Kreisoberliga, Kreisliga und Kreisklasse. „Die sportliche Qualität unserer Mannschaft ist beachtlich“, sagt Jahnke. „Das gibt uns die Basis, um in der 1. Kreisklasse Ost Oberhavel/Barnim konkurrenzfähig zu sein.“

Ziele für die Premierensaison

Für die Saison 2025/2026 hat der Verein klare Vorstellungen. „Wir wollen im oberen Drittel der Tabelle mitspielen, attraktiven Fußball zeigen und den Verein nach außen hin gut repräsentieren“, erklärt der sportliche Leiter. Langfristig sei der Aufstieg in die Kreisoberliga fest im Blick.

Langfristige Perspektiven

„Wenn der Kader weiter wächst, möchten wir eine zweite Mannschaft melden“, so Jahnke. Eine Jugendabteilung sei vorerst nicht geplant. „Wir teilen uns das Torsten-Rudolf-Stadion mit dem Ostender SV, der sich um die Kinder- und Jugendarbeit kümmert. Uns ist wichtig, keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten aufzubauen, sondern respektvoll miteinander umzugehen.“

Werte als Grundlage

Der 1. FC Barnim möchte sich klar von unsauberen Methoden im Amateurfußball distanzieren. „Wir möchten nicht Teil eines überzogenen Lokalpatriotismus sein, bei dem Spieler sich gegenseitig abgeworben werden. Stattdessen setzen wir auf Kooperation, sportliche Perspektive und langfristige Stabilität.“ Dabei sollen nicht nur Männerfußball, sondern perspektivisch auch weitere Sportarten im Landkreis Barnim gefördert werden.

Persönliche Motivation

Für Jahnke ist die neue Aufgabe eine Herzensangelegenheit. „Es ist für mich eine große Ehre und zugleich eine Freude, das Amt des sportlichen Leiters erstmals übernehmen zu dürfen. Das Vertrauen, das mir für diese Position entgegengebracht wird, bedeutet mir viel.“

Optimismus vor dem Start

„Ich blicke voller Zuversicht auf die kommende Saison – auch wenn ich weiß, dass nicht alles sofort perfekt laufen wird. Doch wir haben ein großartiges Team, sowohl auf dem Platz als auch im Umfeld, das uns unterstützt“, so Jahnke. Besonders freut ihn die wachsende Unterstützung von außen: „Außerdem hat sich bereits eine engagierte Fangemeinde gebildet – was will man mehr?“