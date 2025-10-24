»Wir möchten natürlich gewinnen« - Roman Langer will Sieg zum Debüt

Der SV Kirchanschöring hält weiterhin Anschluss an das Führungsduo TSV Landsberg und Spitzenreiter TSV 1860 München II. Nun soll gegen den FC Gundelfingen der nächste Dreier folgen, um im Rennen um die vorderen Tabellenplätze weiter Druck aufzubauen. Der Aufsteiger hatte zuletzt spielfrei und dürfte entsprechend frisch sowie mit vollen Akkus in das Duell gehen.

Der 16. Spieltag der Bayernliga Süd markiert zugleich das offizielle Ende der Hinrunde und in Pipinsried richtet sich der Blick dabei auf einen personellen Neustart. Nach der Trennung von Josef Steinberger unter der Woche übernimmt erstmals der 35-jährige Roman Langer das Kommando beim FCP. Zum Einstand wartet auf die Langer-Elf eine Aufgabe mit klarer Erwartungshaltung: Am Samstag geht es gegen Türkspor Augsburg.

Samstag

Morgen, 12:30 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II TSV Nördlingen Nördlingen

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Nach der enttäuschenden Niederlage zuletzt wollen wir zuhause unbedingt Wiedergutmachung betreiben. Wir freuen uns sehr, wieder an der Grünwalder Straße spielen zu dürfen und wollen unsere positive Serie vor unseren Fans fortsetzen. Uns erwartet ein robuster Gegner, der mit dem letzten Sieg im Rücken sicher mit Selbstvertrauen anreist. Da müssen wir körperlich voll dagegenhalten und am Ende ein positives Ergebnis mitnehmen.“ Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "1860 II ist natürlich eine absolute Top-Mannschaft. Für uns wird das ein extrem schweres Spiel beim Spitzenreiter, aber wir wissen um unsere Stärken und werden uns nicht verstecken." Personalsituation TSV Nördlingen: Einige Spieler sind krankheitsbedingt angeschlagen, dennoch bleibt der Kader voraussichtlich unverändert. Positiv ist, dass Hans Rathgeber wieder ins Lauftraining eingestiegen ist.

Morgen, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Mit Landsberg erwartet uns das nächste Highlight-Spiel gegen die bisher stärkste Offensive der Liga. Wir sind uns dementsprechend bewusst, dass auch am Samstag wieder ein hartes Stück Arbeit auf uns wartet und dass wir nur in unser Offensiv-Spiel kommen werden, wenn wir die richtige Energie und die absolute Bereitschaft, defensiv zu arbeiten, auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, sind wir uns unserer Offensivstärke absolut bewusst und wollen diese zu Hause ganz klar unter Beweis stellen." Personalsituation SV Heimstetten: Im Vergleich zur Vorwoche gegen den SV Kirchanschöring steht mit Vitus Vochatzer eine weitere Option im Kader zur Verfügung. Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Wir freuen uns auf das Spiel in Heimstetten, weil wir auf einen Gegner treffen, der Fußball spielt, richtig Qualität hat und dementsprechend offensiv auftreten wird. Wir werden uns natürlich nicht verstecken, weil wir um unsere Stärken wissen und alles auf dem Platz lassen werden. Es wird ein hartes Stück Arbeit, ein Spiel an dem wir an unser Maximum kommen müssen und mit Sicherheit auch phasenweise leiden werden. Wenn wir jedoch das umsetzen, was wir uns vornehmen und als Mannschaft immer aktiv sind, werden wir auch Heimstetten etwas mitnehmen." Personalsituation TSV Landsberg: Keine Änderungen im Vergleich zu letzter Woche.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern FC Ismaning FC Ismaning

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Dem ganzen Verein ist nach dem ersten Heimsieg der laufenden Saison ein Stein vom Herzen gefallen. Wir haben aber nicht unser bestes Spiel gemacht und in der Analyse einiges angesprochen. Da sind schon viele Punkte dabei, die gegen den FC Ismaning besser laufen müssen. Uns erwartet ein Gegner, der bisher erst vier Spiele verloren hat und eine konstante Runde spielt. Trotzdem bleibt die Zielsetzung in unserer Situation klar: drei Punkte vor eigenem Publikum holen und unsere Entwicklung vorantreiben." Personalsituation TSV Kottern: Die Langzeitverletzten Kai Dusch und Tim Buchmann fehlen weiterhin. Bei den zuletzt angeschlagenen Sven Koppund Filip Dobras kommt ein Einsatz aller Voraussicht nach noch zu früh. Zudem steht hinter Maxi Bär, der in der Vorwoche zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden musste, noch ein Fragezeichen. Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Wir fahren mit dem gleichen Kader wie in der Vorwoche nach Kottern und wollen dort natürlich einen Sieg einfahren.“

Morgen, 15:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen SV Kirchanschöring Kirchanschör

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Das spielfreie Wochenende hat uns richtig gut getan. Mit Kirchanschöring erwartet uns das nächste Top-Team, das seine Qualität zuletzt eindrucksvoll unterstrichen hat. Nichtsdestotrotz wollen wir an unsere Leistung aus dem Erlbach-Spiel anknüpfen und ein positives Ergebnis für uns mitnehmen." Personalsituation FC Gundelfingen: Neo Fähnle und Michi Singer fallen definitiv aus. Hinter dem Einsatz von Noah Sailer steht ein großes Fragezeichen. Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Am Samstag wartet mit Gundelfingen ein extrem starker Aufsteiger, der sehr geschlossen auftritt, einen ausgeprägten Teamgeist besitzt und zudem körperlich robust spielt. Wir müssen von der ersten Minute an dagegenhalten, vor allem in den Zweikämpfen. Uns erwartet ein sehr schwieriges Auswärtsspiel, aber wir wollen uns für unseren Aufwand unbedingt mit Punkten belohnen. Die Mannschaft hat richtig Bock, ein gutes Spiel abzuliefern. Wenn man unsere letzten Wochen betrachtet, ist definitiv etwas möglich - auch gegen starke Gegner. Dieses Potenzial wollen wir am Samstag auf den Platz bringen.“ Personalsituation SV Kirchanschöring: Kapitän Manuel Omelanowsky fällt auch in dieser Woche aus, bei ihm hofft man auf eine Rückkehr in der kommenden Woche. Maxi Reiter steht aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Zudem ist Niklas Eder angeschlagen und daher eher ein Kandidat für die zweite Mannschaft.

Coach Thomas Leberfinger und Spielertrainer Christoph Dinkelbach zeigen sich mit der aktuellen Form ihrer Mannschaft sehr zufrieden und blicken optimistisch auf das kommende Auswärtsspiel beim Aufsteiger FC Gundelfingen. Mit einem Sieg bliebe das Team weiterhin dicht an den Spitzenplätzen dran. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Morgen, 15:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried Türkspor Augsburg TürkAugsburg

Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Das letzte Heimspiel ist ja schon wieder eine Weile her, deshalb freuen wir uns, endlich wieder zuhause auflaufen zu dürfen. Für mich persönlich ging es die letzten Tage vor allem darum, die Mannschaft und die Leute im Verein schnell kennenzulernen und gemeinsam auf dem Platz loszulegen. Mit Türkspor erwarte ich eine Mannschaft, die immer wieder versucht, schnell umzuschalten und darauf müssen wir uns einstellen. Wir wollen den Schwung aus der Trainingswoche mitnehmen und das Spiel natürlich gewinnen." Personalsituation FC Pipinsried: Jonas Lindner und Benedikt Lobenhofer werden nicht mitwirken.

Morgen, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün FC Deisenhofen Deisenhofen