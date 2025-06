„Wir möchten eine sehr gute Rolle spielen“: Akkurt startet beim TuS

Vor wenigen Tagen bat der neue Coach des TuS Holzkirchen Orhan Akkurt (39) seine Mannen erstmals auf den Trainingsplatz. Eine interessante Personalie für die Grün-Weißen, schließlich blickt der ehemalige Angreifer auf eine imposante Spielerkarriere zurück. Auch als Trainer hinterließ er bereits seine Spuren, zuletzt betreute er die U19 von Türk Gücü München, ehe nun das Abenteuer Holzkirchen wartet. Unsere Zeitung sprach mit ihm über die anstehende Saison.

Herr Akkurt, nachdem der eigentliche Trainer für die neue Saison Rainer Elfinger kurzerhand absprang, verpflichtete Sie der TuS Holzkirchen sehr spät. Wie überraschend kam für Sie der Anruf?

Für mich kam das sehr überraschend, weil ich ja mitbekommen hatte, dass Rainer Elfinger hier Trainer wird. Dann hat mich Joe Albersinger (Anm. d. Red.: Sportlicher Leiter des TuS Holzkirchen) angerufen und mir erklärt, woran es lag, dass Rainer abgesagt hat. Ich meinte dann, dass ich mir das gerne anhöre, weil ich Holzkirchen ja aus meiner Spielerlaufbahn bestens kenne. Kurzum: Es hat sich alles kurzfristig und sehr spontan ergeben.

Nach Jahren in der Bayernliga und Landesliga bei Dachau arbeiteten Sie zuletzt als Coach für ein halbes Jahr bei der U 19 von Türk Gücü München.

Es war bereits im Voraus vereinbart, dass ich hier nur bis zum Sommer bleibe. Ich wollte dort unterstützen, und das habe ich dann auch getan.

Nun also der Wechsel in die Bezirksliga zum TuS Holzkirchen. Was waren für Sie die Gründe, an die Holzkirchner Haidstraße zu kommen?

Der Hauptgrund für den Wechsel waren letztlich die guten Gespräche, die ich mit Margit Kopp (Anm. d. Red.: TuS-Abteilungsleiterin) und Joe Albersinger führen konnte. Es hat sich für mich herauskristallisiert, dass Holzkirchen ein richtig bodenständiger Verein ist. Zudem spielt für mich die Liga keine Rolle, sondern ich möchte letztlich bei einem Club sein, wo ich in Ruhe arbeiten kann.

In der vergangenen Saison wurde es für den TuS Holzkirchen am Ende noch einmal richtig eng. Erst am letzten Spieltag sicherten sich die Grün-Weißen den direkten Klassenerhalt. Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, um eine ruhigere Spielzeit zu haben?

Man muss zuallererst klar sagen: Das Team kommt aus einem Abstieg aus der Landesliga, und eine solche Situation ist immer schwierig. Daher musste der Verein alles daran setzen, dass er irgendwie in der Liga bleibt – egal wie. Ob das jetzt am letzten Spieltag passiert oder davor, spielt im Nachhinein keine Rolle mehr. Für mich ist wichtig zu sehen, dass ich hier ein homogenes Team habe, das lernwillig ist. Wir wollen junge Spieler spielen lassen und versuchen, dass wir sie entwickeln können.

Ein großes Problem der Vorsaison war, dass man oftmals – trotz spielerischer Überlegenheit – die zahlreichen Chancen nicht verwerten konnte. Können Sie da als Ex-Stürmer mit Ihrer Erfahrung helfen?

Natürlich ist meine Trainingsarbeit auf die Offensive ausgelegt. Aber was in der letzten Saison war, möchte ich eigentlich nicht bewerten. Denn jedes Jahr entwickelt sich anders. Daher werde ich auch nicht versuchen, irgendeinen Spieler in ein gewisses Schema zu pressen. Ich werde ihnen erlauben, sich zu entwickeln, und dann kommt der Erfolg von ganz alleine.

Was sind die Saisonziele?

Ein Großteil der Mannschaft bleibt zusammen. Wir möchten eine sehr gute Rolle spielen und in jedem Fall im oberen Mittelfeld andocken.