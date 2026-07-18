"Wir möchten die Leistungen aus der vergangenen Saison bestätigen"

Jascha Fiesel – Foto: SV Oberzell

Im FuPa-Teamcheck spricht Jascha Fiesel, Trainer des SV Oberzell in der Bezirksliga Bodensee, über eine Saison mit 65 Punkten, die verpasste Relegationschance, mehr defensive Stabilität, neue Offensivkraft und den Anspruch, sich als Mannschaft weiterzuentwickeln und wieder um die Meisterschaft mitzuspielen.

Relegation ohne glückliches Ende Der SV Oberzell war nah dran, doch am Ende blieb der letzte Schritt aus. „In der Relegation war das Glück nicht auf unserer Seite. Trotz langer Unterzahl und einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung mussten wir uns am Ende im Elfmeterschießen geschlagen geben. Positiv ist, dass wir defensiv deutlich stabiler geworden sind. Im Offensivspiel wollen wir künftig noch zielstrebiger und effektiver werden.“

„Grundsätzlich sind wir mit der Saison 2025/2026 zufrieden“, sagt Jascha Fiesel gegenüber FuPa. „Mit 65 Punkten wäre man in den vergangenen Jahren meist aufgestiegen. Leider hat uns in der Rückrunde etwas die Konstanz gefehlt, weshalb Eschach die Meisterschaft verdient gewonnen hat.“

Mannschaft vor Einzelnen Einen einzelnen Spieler möchte Jascha Fiesel grundsätzlich nicht in den Mittelpunkt rücken. „Ich bin grundsätzlich kein Fan davon, einzelne Spieler hervorzuheben, weil wir unsere Spiele größtenteils immer als Mannschaft gewonnen haben. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, und genau das hat uns als Team stark gemacht.“

Vorbereitung ohne große Show „Spezielle Highlights sind in unserer Vorbereitung nicht geplant. In der zweiten Woche spielen wir beim BMW Cup in Wangen gegen gute Gegner. Generell wird die Vorbereitung sehr intensiv, damit wir top vorbereitet in die Bezirksligasaison starten“, sagt Fiesel zur Vorbereitung.

Eine Ausnahme macht der Trainer dennoch. „Trotzdem muss ich sagen, dass Louis Leinsle als junger Spieler eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Egal, ob Louis Leinsle von Beginn an gespielt hat oder von der Bank gekommen ist – Louis Leinsle hat seine Leistungen konstant abgerufen und sich durch seine Zuverlässigkeit ausgezeichnet.“

Weiterentwicklung als Ziel



Für die neue Saison formuliert Jascha Fiesel einen Anspruch, der über ein einzelnes Ergebnis hinausgeht. „Wir wollen uns als Mannschaft weiterentwickeln und noch enger zusammenwachsen. Ein wichtiger Schwerpunkt ist es, unsere Neuzugänge schnell zu integrieren und gemeinsam einen erfolgreichen, intensiven Offensivfußball zu spielen.“

Die starke vergangene Saison soll kein einmaliger Ausschlag bleiben. „Gleichzeitig möchten wir die Leistungen aus der vergangenen Saison bestätigen und uns im Idealfall sogar noch steigern. Wenn uns das gelingt, können wir um die Meisterschaft mitspielen. Uns ist aber bewusst, dass es auch in dieser Saison mehrere Mannschaften geben wird, die oben angreifen wollen.“

FV Ravensburg U23 als großer Konkurrent



Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Jascha Fiesel den eigenen Verein und einen besonders starken Gegner. „Neben uns zählt für mich die U23 des FV Ravensburg zu den größten Meisterschaftsfavoriten. Die Mannschaft hat sich im Sommer gut verstärkt und profitiert zusätzlich davon, dass immer wieder Spieler aus dem Oberliga-Kader zur Verfügung stehen können. Mit ihrer Qualität und der guten Mischung aus jungen, talentierten Spielern und der Unterstützung von oben wird die U23 des FV Ravensburg im Titelrennen sicher ein gewichtiges Wort mitreden. Aber erfahrungsgemäß wird es auch in dieser Saison wieder die eine oder andere Mannschaft geben, die man vor der Runde vielleicht nicht ganz auf der Rechnung hat und die im Laufe der Saison positiv überraschen kann.“

Kein großer Umbruch



„Uns war es wichtig, keinen größeren Umbruch zu haben, wie es in den vergangenen Jahren immer wieder der Fall war. Mit Julian Karg vom TSV Berg ist uns ein absoluter Glücksgriff gelungen. Julian Karg wird uns mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seinen Qualitäten enorm weiterhelfen. Außerdem ist Marius Maduka Onuigbo vom SC Markdorf zu uns gestoßen. Marius Maduka Onuigbo bringt eine gewisse Leichtigkeit in unser Spiel, verfügt offensiv über ein sehr gutes Eins-gegen-eins und wird unser Offensivspiel spürbar beleben.“

Drei Abgänge



Auf der Abgangsseite stehen Simon Roth, der zum SV Denkingen gewechselt ist, Tim Nussbaumer, dessen neues Ziel derzeit unbekannt ist, sowie Niklas Rommel, der aufgrund seines Studiums vorerst in Österreich spielen wird. „Wir hoffen jedoch, dass Niklas Rommel in der Winterpause wieder zu uns stoßen wird.“