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Der FV Ravensburg geht mit einer klar formulierten Erwartung in sein letztes Heimspiel der Saison. Vor der Partie gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht die Mannschaft von Rahman Soyudogru auf dem vierten Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg und will diese Position in den verbleibenden Spielen verteidigen. Zugleich soll der Saisonabschluss vor eigenem Publikum auch ein sportlich passender Rahmen für die Verabschiedung von den eigenen Anhängern werden.

„Ich erwarte, dass wir von Beginn an konzentriert auftreten und das Spiel mit der nötigen Intensität angehen“, sagt Soyudogru gegenüber FuPa. Gerade gegen einen Gegner, der im Tabellenkeller um den Klassenerhalt kämpft, dürfe es aus seiner Sicht keine Phase des Abwartens geben. „Wir müssen von Anfang an die Zweikämpfe annehmen und versuchen unser Spiel durchzusetzen.“

Warnung vor einem Gegner im Abstiegskampf

Die tabellarische Ausgangslage spricht auf den ersten Blick für Ravensburg. Doch Soyudogru warnt ausdrücklich davor, daraus falsche Schlüsse zu ziehen. „Bissingen wird auf jeden Fall motiviert auftreten und alles versuchen um das Spiel zu gewinnen. Sie werden um ihr Leben kämpfen.Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Sie haben die letzten drei Spiele gewonnen und befinden sich derzeit in einer guten Phase. Außerdem verteidigen sie inzwischen als Mannschaft sehr kompakt.“

Abschied vor eigenem Publikum

Für das letzte Heimspiel gibt es freien Eintritt, zudem ist rund um das Spiel ein erweitertes Rahmenprogramm vorgesehen. Soyudogru macht deutlich, welchen Stellenwert dieser Anlass für die Mannschaft hat. „Auf jeden Fall wollen wir uns im letzten Heimspiel mit einer guten Leistung und möglichst einem Sieg von unseren Fans verabschieden. Die Unterstützung über die ganze Saison war wichtig für uns und wir möchten den Fans zum Abschluss noch einmal etwas zurückgeben.“

Platz vier als realistisches Ziel

Mit Blick auf die Tabelle sieht Soyudogru seine Mannschaft in einer guten Position. „Wir haben weiterhin eine gute Ausgangsposition und wollen den vierten Platz verteidigen. Entscheidend wird sein, dass wir die Spannung nicht verlieren und unsere Leistungen in den verbleibenden Spielen abrufen. Dann bin ich mir sicher, dass wir die Saison auf Platz vier beenden.“

Kenniche als wichtiger Baustein

Auch personell wurde in dieser Woche ein wichtiges Signal gesetzt. Der Verein gab die Vertragsverlängerung mit Nesreddin Kenniche bis 2027 bekannt. In der Pressemitteilung heißt es: „Liebe FV Fans - es freut uns euch mitteilen zu dürfen, das Nessi seinen Vertrag bei uns bis 2027 verlängert hat! Nessi kam im Sommer 2025 nach einer längeren verletzungsbedingten Pause vom VfR Aalen zum FV Ravensburg und ist in der Rückrunde sportlich durchgestartet. Lieber Nessi, wir freuen uns sehr, dass du den Weg ein weiteres Jahr mit uns gehst und in Oberschwaben eine neue Heimat gefunden hast!“

Soyudogru misst dieser Verlängerung große Bedeutung bei. „Die Verlängerung ist für uns wichtig. Nesreddin spielt eine sehr gute Rückrunde und war in den letzten Spielen einer der entscheidenden Spieler. Wir sind froh, dass er seinen Vertrag verlängert hat.“

Personell fast vollständig

Für das letzte Heimspiel kann Ravensburg personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen. „Es sind soweit alle wieder im Mannschaftstraining, bis auf Manu Geiselhart und die Langzeitverletzten. Manu war krank und wir hoffen, dass er bis Samstag wieder fit ist.“