„Wir messen Gegner nicht an der Tabelle“: Buchbach empfängt Schlusslicht Schwaben Augsburg

Vermeintlich einfache Aufgabe für den TSV Buchbach: Er erwartet am heutigen Freitag um 19 Uhr zum fünften Spieltag der Fußball-Regionalliga das punktlose Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg. Doch Trainer Aleksandro Petrovic warnt eindringlich: „Wir messen den Gegner nicht an der Tabelle, wir wissen genau, wie unangenehm diese Mannschaft ist.“

Der Coach des Vizemeisters hat seine Truppe die ganze Woche über auf die Stärken der Gäste eingestimmt: „Das ist ein sehr starker Gegner, der immer hoch presst. Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, wir dürfen uns da vom Tabellenstand nicht blenden lassen.“