„Wir messen Gegner nicht an der Tabelle“: Buchbach empfängt Schlusslicht Schwaben Augsburg

Der TSV Buchbach empfängt heute Abend Schlusslicht Schwaben Augsburg. Daniel Muteba ist im Training umgeknickt und fehlt am Freitagabend.
Vermeintlich einfache Aufgabe für den TSV Buchbach: Er erwartet am heutigen Freitag um 19 Uhr zum fünften Spieltag der Fußball-Regionalliga das punktlose Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg. Doch Trainer Aleksandro Petrovic warnt eindringlich: „Wir messen den Gegner nicht an der Tabelle, wir wissen genau, wie unangenehm diese Mannschaft ist.“
Der Coach des Vizemeisters hat seine Truppe die ganze Woche über auf die Stärken der Gäste eingestimmt: „Das ist ein sehr starker Gegner, der immer hoch presst. Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, wir dürfen uns da vom Tabellenstand nicht blenden lassen.“
Großes Handicap für Buchbach: Mittelfeldmotor Daniel Muteba ist im Training umgeknickt und kann heute nicht auflaufen. „Wir werden da schon eine kreative Lösung finden, auch wenn wir wissen, dass wir Dabo mit seinen Qualitäten nicht adäquat ersetzen können“, so der Trainer. Tobias Heiland könnte vom linken Flügel ins Zentrum rutschen, dann wäre Platz für einen Startelf-Einsatz von Andreas Hirtlreiter. Oder Neuzugang Reza Sakhi Zada kommt zum Einsatz.
Neben Kapitän Philipp Walter fällt Nerman Mackic weiter aus, Neuzugang Alexander Mehring ist nach seinem Muskelbündelriss erst im Aufbautraining. Keinen Wechsel hat Petrovic im Tor vorgesehen, zumal Marcel Brinkmann seine Sache bislang gut gemacht hat: „Wir arbeiten nach dem Leistungsprinzip. Und solange Marcel keinen gravierenden Fehler macht, bleibt er in der Kiste. Ludwig Zech hat die Rolle sehr gut angenommen und scharrt mit den Hufen. Dass er einer der besten Keeper der Liga ist, ist kein Geheimnis.“
⇥Tipp: 2:0 für Buchbach