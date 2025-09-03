„Wir merken alle, dass wir oben was reißen können“

Drei Spiele, zwölf Tore – so lautet die Bilanz der Sportfreunde Vorst. Neun dieser Treffer gehen auf das Konto von Daniel Markwica, der sich damit zum aktuell gefährlichsten Torjäger der Liga aufschwingt.
„Er hat momentan einen Lauf“, sagt Vorsts Coach Patrick Ohligschläger über seinen Stürmer. Beim 7:1 gegen den FSV Vatan traf Markwica gleich fünf Mal. Schon am ersten Spieltag lief es ähnlich: Beim 4:1 gegen Weißenberg II erzielte er alle vier Treffer. Dass er Torgefahr ausstrahlt, ist allerdings nichts Neues. „In den vergangenen Saisons gehört Daniel immer zu den besten Angreifern der Liga“, betont sein Trainer. So viele Tore sind jedoch selbst für ihn nicht alltäglich. „Er hat sonst auch gerne mal zu kompliziert gespielt und große Chancen liegen lassen. Das ist bisher nur einmal gegen Büttgen passiert, ansonsten ist er momentan super konsequent“, lobt Ohligschläger. Das sei allerdings nicht ganz allein sein Verdienst: „Wir haben die Taktik etwas angepasst, damit er besonders gut ins Spiel gebracht wird – das klappt hervorragend, und er macht es richtig stark.“
Auch Markwica selbst führt seine Quote auf die gute Vorbereitung und das Zusammenspiel im Team zurück. „Es lief schon in der Vorbereitung sehr gut und die Vorlagen kommen momentan sehr gut an“, erklärt er. Tore seien für ihn als Stürmer zwar keine Seltenheit, „aber so viele sind schon besonders. Ab drei Toren in einem Spiel, würde ich sagen, ist das ist nicht alltäglich.“
Dass Markwica so konsequent trifft, ist für das Team von großer Bedeutung. „So ein Torjäger ist natürlich wichtig und kann am Ende den Ausschlag geben, wenn es um die vorderen Plätze geht“, meint Ohligschläger. Zumal er aktuell auf einige Spieler verzichten muss – urlaubs- oder verletzungsbedingt. Dennis Meyer, der in der Vorsaison 22 Tore und 21 Assists sammelte, ist außerdem noch gesperrt. Am kommenden Spieltag fehlt nun auch Markwica selbst urlaubsbedingt. Doch allzu große Sorgen macht sich der Coach nicht: Hussein Hammoud war gegen Vatan an drei Treffern beteiligt, Amir Alili hat ebenfalls schon ein Tor und fünf Assists auf dem Konto. „Trotz der vielen Ausfälle klappt gerade alles sehr gut, die Mannschaft ist breit aufgestellt und spielt als Kollektiv stark.“
Bis zum Saisonende sollen noch einige Treffer hinzukommen. „Ich will immer das Ergebnis der Vorsaison toppen“, sagt Markwica. Damals waren es 17 Tore, acht fehlen also noch. „Es ist auch immer schön, mehr Tore als absolvierte Spiele auf dem Konto stehen zu haben“, fügt er hinzu. Grundsätzlich sei es ihm jedoch egal, wer die Tore schieße, solange die Mannschaft gewinne. „Aber für mich selber ist es natürlich besonders, wenn ich sie schieße.“
Besonders freut er sich auf die anstehenden Derbys und die Duelle mit Wevelinghoven und Novesia. „Ich hab einfach Bock auf die Saison – und der Rest der Mannschaft auch, das merkt man einfach“, sagt der Angreifer. „Vom Aufstieg wollen wir nicht reden und es ist kein Druck da, aber wir merken alle, dass wir oben was reißen können, dass was drin ist. Und das motiviert ungemein.“