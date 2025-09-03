Bis zum Saisonende sollen noch einige Treffer hinzukommen. „Ich will immer das Ergebnis der Vorsaison toppen“, sagt Markwica. Damals waren es 17 Tore, acht fehlen also noch. „Es ist auch immer schön, mehr Tore als absolvierte Spiele auf dem Konto stehen zu haben“, fügt er hinzu. Grundsätzlich sei es ihm jedoch egal, wer die Tore schieße, solange die Mannschaft gewinne. „Aber für mich selber ist es natürlich besonders, wenn ich sie schieße.“

Besonders freut er sich auf die anstehenden Derbys und die Duelle mit Wevelinghoven und Novesia. „Ich hab einfach Bock auf die Saison – und der Rest der Mannschaft auch, das merkt man einfach“, sagt der Angreifer. „Vom Aufstieg wollen wir nicht reden und es ist kein Druck da, aber wir merken alle, dass wir oben was reißen können, dass was drin ist. Und das motiviert ungemein.“