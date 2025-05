„Wir machen uns keine falschen Hoffnungen“ – Raistinger Aufstiegstraum rückt in weite Ferne

„Fußball ist keine Mathematik“, schimpfte einst Karl-Heinz Rummenigge, weil sich FC-Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld, der ursprünglich als Mathe-Lehrer arbeiten wollte, mit zu viel Rotation im Team verrechnet hatte und so ein Gruppenspiel in der Champions League gegen einen Außenseiter verloren ging. Und Fußball ist auch keine Statistik, kann seit Freitag Raistings Coach Hannes Franz ergänzen. Entgegen aller statistischen Wahrscheinlichkeiten verlor der SV Raisting beim FC Deisenhofen II nach einer 2:0-Führung mit 3:5.

Die Chance auf die Aufstiegsrelegation ist damit so gut wie dahin. „Da müssten schon Ostern, Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag fallen. Da machen wir uns keine falsche Hoffnung, der ist weg“, so Franz. Das sei „unfassbar bitter“, so der SVR-Coach. „Gegen die Topmannschaften haben wir, bis auf Aubing, immer gepunktet. Und bis auf Wacker haben wir auch den besseren direkten Vergleich. Aber gegen hinter uns liegende Teams haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht.“

Benedikt Multerer nutzte eine Balleroberung in der gegnerischen Hälfte zum 1:0 (7.). Wenig später wurde der SVR-Goalgetter im Strafraum zu Fall gebracht. Den Elfmeter versenkte Multerer selbst zum 2:0 (17.); es war sein 18. Saisontor. Bis Mitte der ersten Hälfte kontrollierten die Gäste klar das Geschehen. „Bis dahin brachten wir unfassbare Energie auf dem Platz, danach hatten wir aber nicht mehr den Zugriff“, sagte Franz.