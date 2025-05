– Foto: Günter Schmid

"Wir machen nur noch das Nötigste, manchmal sogar weniger als das" Der 1. FC Normannia Gmünd unterliegt dem FV Ravensburg in der Oberliga deutlich mit 1:4 Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Norm. Gmünd FV Ravensb.

In der Fußball-Oberliga hat Normannia Gmünd seine dritte Niederlage in Serie kassiert. Beim Kellerkind FV Ravensburg hat es eine derbe 1:4-Niederlage gegeben. Gmünds Trainer Zlatko Blaskic war nach der Partie entsprechend bedient: „Unsere Abwehrleistung war völlig inakzeptabel, deswegen haben wir auch in dieser Höhe verdient verloren.“

Gestern, 14:00 Uhr FV Ravensburg FV Ravensb. 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 4 1 Abpfiff Das Vorhaben, eine Reaktion auf die jüngsten beiden Niederlagen zu zeigen, war eigentlich bereits nach fünf Minuten über den Haufen geworfen bei der Normannia. Nach einer Kombination über links stand Daniel Gabriele in der Mitte völlig frei und konnte den Ball in aller Seelenruhe zur Ravensburger Führung einschieben. Die Normannia-Abwehr stand nur Spalier, monierte Gmünds Trainer Zlatko Blaskic nach der Partie. In der Folge aber berappelten sich die Gmünder und agierten mutiger. Gleich mehrfach gab es die Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen: Luca Molinari, Marvin Gnaase, Joao Schick und Alexander Aschauer vergaben jedoch auch die klarsten Gelegenheiten, sodass die Strafe fast auf dem Fuße folgte: Ein Ravensburger Konter bescherte das 2:0, Philipp Kirsamer schloss ab und jubelte auch dank des Innenpfostens.

Ein Aufbäumen seitens der Normannia konnte man im zweiten Durchgang nicht feststellen, stattdessen folgte fast schon die Entscheidung in der 64. Minute. Erneut Kirsamer war es, der sich trotz vier Gegenspieler behauptete und zum 3:0 einnetzte. Das 1:3 aus Gmünder Sicht, als sich Schick einmal stark und dynamisch durchsetzte auf der rechten Seite und Luca Molinari fand, der traf, war lediglich Ergebniskosmetik (72.). Der Ravensburger Marek Bleise traf kurz darauf bereits zum 4:1 (76.). Zunächst parierte Yannick Ellermann einen 20-Meter-Freistoß, doch der Ball konnte gleich zweimal nicht geklärt werden, Bleise bedankte sich schließlich. „Wenn man den Gegner nur begleitet, keine Zweikämpfe führt, nur mit den Augen verteidigt und Situationen nicht erkennt, dann wird es schwierig, in der Oberliga ein Spiel zu gewinnen“, so Blaskic nach diesen 90 Minuten. Nach dem überzeugendem 3:0-Erfolg habe man das Fußballspielen komplett eingestellt, monierte Blaskic. Die Folge: drei Niederlagen in Serie, darunter die Derbypleite in Essingen. Satte neun Gegentreffer hat man in diesen drei Partien kassiert.