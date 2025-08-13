"Wir machen große Schritte in die richtige Richtung"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Jeffrey Maaß über den Stand der Vorbereitung, die Qualität seiner Neuzugänge, das Saisonziel und die größten Konkurrenten. Nach dem Abstieg aus der Brandenburgliga steht für den SV Zehdenick eine Saison des Neuaufbaus in der Landesliga Nord bevor. Maaß beschreibt die aktuelle Phase als entscheidend für die Entwicklung seiner Mannschaft, betont den hohen Stellenwert des Teamgeists und zeigt sich zufrieden mit der bisherigen Arbeit. Auch zu den personellen Veränderungen, den Erwartungen an seine Spieler und den Herausforderungen in einer starken Liga äußert sich der Coach.

Der Umbruch sei bewusst angegangen worden, um frischen Schwung in die Mannschaft zu bringen und die richtigen Grundlagen für die Saison zu legen. Für Maaß ist dabei nicht nur der sportliche Fortschritt wichtig, sondern auch die Art, wie die Spieler diese Veränderungen annehmen. „Demzufolge bin ich sehr zuversichtlich, dass wir gut in die Erarbeitungsphase starten werden.“

Zufriedenheit mit der Entwicklung in der Vorbereitung Trainer Jeffrey Maaß zieht nach den ersten intensiven Wochen ein positives Zwischenfazit. „Wir befinden uns in einer Findungsphase, da wir viele Veränderungen vornehmen mussten und wollten. Und aus unserer Sicht machen wir große Schritte in die richtige Richtung“, sagt er.

„Uns war es sehr wichtig, dass nicht nur die fußballerische Qualität vorhanden ist, sondern dass diese menschlich in unser Teamgefüge passen.“ Diese Mischung aus sportlicher Stärke und Harmonie im Kader sieht er als entscheidenden Faktor für die kommenden Aufgaben.

Neuzugänge bringen Qualität und passen ins Teamgefüge Die Transferphase verlief aus Sicht des Trainers äußerst erfolgreich. „Ich bin sehr zufrieden mit jedem Neuzugang, den wir bekommen und geholt haben“, betont Maaß. Für ihn war es ein zentrales Ziel, Spieler zu verpflichten, die nicht nur auf dem Platz überzeugen, sondern auch charakterlich in die Mannschaft passen.

Kaderplanung abgeschlossen und keine Abgänge geplant

Mit Blick auf die Personalplanungen herrscht nun Klarheit. „Wir haben die Kaderplanung abgeschlossen“, erklärt Maaß. Weitere Verstärkungen sind nicht vorgesehen, stattdessen setzt man auf Kontinuität.

Auch auf der Abgangsseite gibt es keine Bewegung. Die Mannschaft, die nun zusammenarbeitet, soll auch geschlossen in die Saison gehen. Damit kann sich das Team in den verbleibenden Wochen gezielt einspielen, ohne durch personelle Veränderungen unterbrochen zu werden.

Teamgeist als größte Stärke

Die besondere Stärke seines Teams sieht Maaß in der mannschaftlichen Geschlossenheit. „Unsere Stärke ist, dass wir eine Mannschaft haben, die miteinander harmoniert und Spaß hat. Denn nur so können wir erfolgreich sein“, erklärt der Trainer.

Er ist überzeugt, dass ein gutes Miteinander auf und neben dem Platz der Schlüssel zum Erfolg ist. „Und dann werden wir auch eine Mannschaft sein, die schwer zu schlagen sein wird.“ Diese Einstellung soll dafür sorgen, dass der SV Zehdenick in engen Spielen die nötige Widerstandskraft entwickelt.

Vorsichtiges Saisonziel nach dem Abstieg

Der Abstieg aus der Brandenburgliga in der vergangenen Saison wirkt noch nach. Maaß möchte daher keine zu hohen Erwartungen formulieren. „Nach dem Abstieg heißt es, dass wir uns wieder rehabilitieren müssen“, stellt er klar.

Die Marschroute lautet deshalb: keine Tabellenplatzprognosen, sondern ein konsequenter Blick auf die jeweils nächste Aufgabe. „Demnach schauen wir vom Spiel zu Spiel. Und was am Ende dabei rauskommt, werden wir dann sehen.“ Diese Herangehensweise soll unnötigen Druck vermeiden und dem Team die nötige Ruhe für konstante Leistungen geben.

Konkurrenzkampf in der Liga

Auf die Frage nach den Favoriten für die Meisterschaft hat Maaß eine klare Einschätzung. „Einheit Zepernick und Viktoria Potsdam“, nennt er ohne Zögern. Beide Teams sieht er aktuell besonders stark aufgestellt. Für den SV Zehdenick bedeutet das, dass man sich auf schwere Spiele gerade gegen diese beiden Gegner einstellen muss. Der Anspruch, sich gegen diese Teams zu behaupten, bleibt dennoch bestehen.

Kapitän als verlängerter Arm des Trainers

Eine Schlüsselrolle auf dem Platz nimmt Kapitän Kevin Höpfner ein. „Mit seiner Erfahrung und seinem taktischen Verständnis ist er der verlängerte Arm von uns Trainern auf dem Platz“, lobt Maaß seinen Spielführer.

Höpfner soll nicht nur als Führungspersönlichkeit auftreten, sondern auch in entscheidenden Spielsituationen die richtigen Impulse geben. Seine Routine und sein Gespür für taktische Feinheiten machen ihn zu einer wichtigen Stütze im Mannschaftsgefüge.