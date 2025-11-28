„Wir machen drei Kreuze nach dem Spiel“

Im letzten Spiel des Jahres für beide Mannschaften treffen am Sonntag der MTV Salzdahlum (13 Punkte, Platz 13) und der SV Wendessen (19 Punkte, Platz 12) aufeinander. Trotz erheblicher Personalprobleme gibt sich Wendessens Trainer Pascal Gos kämpferisch und formuliert klare Erwartungen an seine dezimierte Mannschaft.

Wendessen zwischen Hoffnung und Not: Gos setzt auf „Elf Leute, die Schaum vorm Mund haben“

Wenn der SV Wendessen am Sonntag zum Tabellen-13. MTV Salzdahlum reist, trifft ein personell stark gebeutelter Zwölfter auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Nur sechs Punkte trennen beide Mannschaften und für Wendessen ist es das letzte Spiel vor der Winterpause.

Trainer Pascal Gos, weiterhin gesperrt, spricht offen über die angespannte Lage: "Also jetzt sieht es noch schlechter aus tatsächlich. Zwei Spieler, die gegen Gitter gespielt haben, werden am Wochenende beruflich nicht da sein. Wir haben nicht viele Spieler, wir werden mit der Zweiten aufstocken müssen.“

Auch Grabowski fehlt weiterhin gesperrt, Rückkehrer sind noch nicht in Sicht. Trotzdem schöpft Gos aus der jüngsten 2:3-Niederlage gegen den Tabellen­dritten SC Gitter Mut:

„Wenn du dich dezimiert so präsentieren kannst und gegen den Dritten eigentlich hättest gewinnen können oder mindestens unentschieden spielen müssen, dann macht das natürlich Hoffnung.“

Salzdahlum im Aufwind

Der Gastgeber hat sich mit zuletzt stabileren Ergebnissen wieder an die Nichtabstiegsplätze herangearbeitet. Mit 13 Punkten rangiert der MTV zwar weiter im unteren Tabellendrittel, doch Wendessens Trainer warnt:

„Salzdahlum ist gut im Saft. Die haben jetzt ein paar Punkte gesammelt, die haben Selbstvertrauen. Die wollen unbedingt gegen uns spielen, weil sie genau über unsere personelle Situation Bescheid wissen.“

Wendessens Ziel: Ein Sieg vor der Pause

Trotz aller Widrigkeiten macht Gos keinen Hehl aus seiner Erwartungshaltung:

„Wir werden da elf Leute auf den Platz bringen, die hoffentlich Schaum vorm Mund haben werden, weil das wird das letzte Spiel sein. Das ist ein wichtiges Spiel. Wir wollen das unbedingt gewinnen.“

Die Partie gilt für Wendessen als richtungsweisend: Ein Sieg würde den Abstand zur Abstiegszone vergrößern und die Hinrunde positiv abschließen. „Das muss das Ziel sein, das ist das Ziel“, betont Gos.

Blick nach vorne

Unabhängig vom Ausgang am Sonntag will der SVW die Hinrunde schnell abhaken:

„Dann starten wir 2026 wieder hoffentlich mit voller Power in die Rückrunde und räumen die Liga etwas auf.“

Doch vorher gilt der Fokus ganz dem Spiel in Salzdahlum.

Oder, wie Gos es zusammenfasst: „Wir wollen gegen Salzdahlum gewinnen, egal wie schwer es wird.“