„Wir machen die Nacht zum Tag“: Spielertrainer Benz knipst doppelt für den SV Krün

Nach der bitteren Pleite in Wielenbach gelang dem SV Krün am Samstag gegen den TSV Erling-Andechs eine kleine Wiedergutmachung. 2:1 stand es beim Schlusspfiff für das Kreisklassen-Team von Trainer Stephan Benz, der gleich eine Erklärung für den Sieg parat hatte. „Wir haben daheim gespielt. Vor unseren eigenen Zuschauern ist von Beginn an immer gleich eine ganz andere Euphorie drin.“