„Wir liegen im Plan“ – Olchinger Testspiel-Siegesserie geht auch gegen Aich weiter

Olching – Zwar könne man sich für Erfolge in der Vorbereitung nichts kaufen, wie Olchings Trainer Felix Mayer nach dem 3:1 (1:1)-Sieg gegen den FC Aich betonte. Dem Selbstvertrauen der um den Klassenerhalt in der Landesliga kämpfenden Amperstädter schaden solche Siege aber sicher auch nicht. Die Treffer zum Sieg auf dem Emmeringer Kunstrasenplatz steuerten. Tim Bader (9.), ein Aicher per Eigentor (60.) und Luka Batarilo-Cerdic (76.) bei. Der FCA konnte vor der Pause zwischenzeitlich ausgleichen.

Mayer zog nach bislang drei Partien ein positives Zwischenfazit: „Die Jungs sind motiviert und mit dem Kopf da.“ Und so langsam würde man nach der zweimonatigen Pause auch wieder in den Spielrhythmus finden. Und so sagt der SCO-Trainer: „Wir liegen im Plan.“ Nächster Test-Gegner ist am Sonntag, 11 Uhr, der FC Schwabing. (Thomas Benedikt)