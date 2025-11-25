»Wir leben noch«: Young Boys Balkan feiern ersehnten ersten Saisonsieg

Der Knoten ist endlich geplatzt! Im achten Anlauf haben die Young Boys Balkan ihren ersten Sieg in der Futsal-Bundesliga eingefahren. Am vergangenen Samstag siegten die Rottaler im richtungsweisenden Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten SC Preußen Münster hochverdient mit 6:2 und gaben damit das dringend benötigte Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt in der deutschen Bel-Etage.

"Es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Unsere Jungs wollten unbedingt die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Alles hat an diesem Tag gepasst: Einsatz, Wille und Entschlossenheit. In der ersten Halbzeit hätten wir sogar mit ein oder zwei Toren mehr in die Pause gehen können. Einen Vorwurf kann man der Mannschaft nur für die zweite Halbzeit machen, nämlich dass wir einen Gang zurückgeschaltet haben. Wir müssen einfach bis zum Schluss durchziehen. Wir bedanken uns bei Münster für die nette Gastfreundschaft. Wir leben noch", so Trainer Almedin Ljutic.



Mirza Idrizovic per Doppelpack und Burhan Mustafov schossen eine 3:0-Pausenführung für das Tabellen-Schlusslicht heraus, die nach dem Seitenwechsel Mirza Hasanovic, Andreas Berovic und Qail Idrizi sukzessive ausbauten. "Wir sind mit einem ganz konkreten Matchplan ins Spiel gegen Münster gegangen und man hat gesehen, dass er voll aufgegangen ist. Die Jungs waren von der ersten Sekunde an kämpferisch und läuferisch präsent. Dieses Mal hatten wir auch das nötige Quäntchen Glück im Abschluss, unsere Chancenverwertung war deutlich besser als in den vergangenen Wochen. Außerdem haben wir in der Woche davor sehr gut trainiert, was sich klar im Spiel wiederspiegelte. Der Sieg war für uns enorm wichtig und wir sind sehr glücklich darüber. Jetzt schauen wir positiv nach vorne und wollen gegen Hamburg ebenfalls Punkte holen, um unsere Ausgangslage weiter zu verbessern und dem Klassenerhalt ein Stück näher zu kommen", erklärt Neu-Coach Josip Crnoja.

Das nächste Heimspiel am kommenden Samstag wird übrigens nicht wie gewohnt in Pfarrkirchen, sondern in Eggenfelden ausgetragen. Anstoß gegen den Hamburger SV ist um 20 Uhr.