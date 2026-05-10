„Wir leben noch“ – Türkenfeld meldet sich mit Sieg zurück

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (in Rot). – Foto: Bogdan Kramliczek

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gewinnt der TSV Türkenfeld 1:0. Manuel Wimmer trifft in der 65. Minute zum entscheidenden Tor.

Der TSV Türkenfeld kann doch noch gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Reinhardt setzte sich beim TSV Landsberg II mit 1:0 (0:0) durch und meldete sich damit im Kampf um den Klassenerhalt zurück. Das Tor des Tages erzielte Manuel Wimmer in der 65. Minute. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie feierte der Aufsteiger damit endlich wieder einen Sieg. „Wir leben noch“, sagte Reinhardt nach dem Abpfiff. Viel Glanz hatte die Partie allerdings nicht zu bieten. „Das war kein schönes Spiel. Das war Abstiegskampf pur.“

Die Gastgeber bestimmten zunächst das Geschehen. In dieser Phase hielt Torwart Daniel Pittrich, eine Leihgabe aus der vereinseigenen AH, die Gäste mit mehreren starken Paraden im Spiel. Nach dem Seitenwechsel beteiligte sich Türkenfeld dann aktiver an der Partie – und nutzte gleich die erste echte Chance. Felix Wimmer legte für seinen Bruder Manuel auf, der noch ein paar Schritte machte und den Ball aus 18 Metern ins Landsberger Tor jagte.

Mehr Offensivaktionen hatte der TSV danach kaum noch. „Das waren lange 25 Minuten“, sagte Reinhardt. Seine Mannschaft brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit und schöpfte damit neue Hoffnung im Abstiegskampf. (Dirk Schiffner)