„Wir leben aktuell auch ein bisschen von Lukas Duymelinck“

Es war kein Spiel für Fußballästheten, aber eines mit großer Bedeutung für den SSV Nörten-Hardenberg. Gegen den RSV Göttingen setzte sich die Mannschaft in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 mit 2:0 durch und hielt damit ihren Kurs im Saisonendspurt.

Über die spielerische Qualität der Begegnung machte sich der Kapitän allerdings keine Illusionen. „Grundsätzlich denke ich, dass es ein sehr schwaches Bezirksligaspiel war. Viele Fehler auf beiden Seiten, auch insgesamt wenig Torchancen. Ich glaube, es hat für den neutralen Zuschauer nicht so Spaß gemacht zuzugucken.“

Tatsächlich blieb die Partie über weite Strecken arm an Höhepunkten. Beide Mannschaften leisteten sich zahlreiche Ungenauigkeiten, klare Torchancen waren Mangelware. In einer solchen Begegnung brauchte es einen Spieler, der den Unterschied ausmachen konnte.

Und diesen Spieler hatte Nörten-Hardenberg in seinen Reihen.

In der 38. Minute brachte Lucas Duymelinck die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Lange blieb dies der einzige Treffer der Partie. Erst in der Schlussminute sorgte wieder Duymelinck mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung und stellte den 2:0-Endstand her.

Für Silvan Steinhoff kam diese Entwicklung nicht überraschend. Der Kapitän hob die aktuelle Form seines Teamkollegen ausdrücklich hervor. „Ich denke, dass wir aktuell auch ein bisschen von Lukas Duymelinck leben, der aktuell eine sehr, sehr gute Form hat, herausragende Spiele macht.“

Dabei reduzierte Steinhoff die Leistung des Offensivspielers ausdrücklich nicht auf dessen Treffer. „Nicht nur, weil er die Tore schießt, sondern auch, weil er als junger Spieler vorangeht.“

Gerade in einer Partie, die spielerisch wenig hergab, sei seine Qualität entscheidend gewesen. „Dann natürlich auch in so einem Spiel, wo das Niveau sehr schwach ist, er das Spiel auch alleine entscheiden kann. Das hat er gestern unter Beweis gestellt und auch die letzten Wochen, dass wir uns auf ihn verlassen können.“

Während die Gastgeber ihre wenigen Möglichkeiten konsequent nutzten, blieb der RSV Göttingen ohne Torerfolg. So reichten zwei Treffer von Duymelinck, um den nächsten Sieg einzufahren.

Für den SSV war das Ergebnis vor allem im Hinblick auf die selbst gesteckten Ziele wichtig. „Von daher bin ich einfach glücklich und froh, dass wir die nächsten drei Punkte eingefahren haben.“

Mit dem Erfolg hat die Mannschaft nun einen Zwischenstand erreicht, den sie sich vorgenommen hatte. „Jetzt haben wir sechs von zwölf Punkten, was wir uns als Ziel gesetzt haben aus den letzten vier Spielen.“

Entsprechend selbstbewusst blickt der Kapitän auf die verbleibende Aufgabe der Saison. „Ich glaube, wir können mit einer breiten Brust in die letzte Woche gehen, um dann nochmal maximale Punkte zu holen.“

Auch wenn die Partie gegen den RSV Göttingen fußballerisch nur wenige Glanzlichter bot, nahm der SSV Nörten-Hardenberg genau das mit, was am Ende zählt: drei Punkte und einen erneut überragenden Lucas Duymelinck, der mit seinem Doppelpack den Unterschied machte.