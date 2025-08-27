„Wir lassen uns von den letzten Ergebnissen nicht beeinflussen"

Borussia Neuenhaus gehörte in der vergangenen Saison zu den Mannschaften, die bis zum Schluss gegen den Abstieg gespielt haben. Im Sommer übernahm dann Steffen Wolf das Ruder und erlebt bis jetzt als Debütant eine Spielzeit, die man so in Neuenhaus wohl nicht erwartet hätte. Nach vier Spielen hat die Borussia neun Punkte auf dem Konto und ist eines der Teams, das punktgleich mit dem Spitzenreiter SG Freren ist. Am Sonntag steht das nächste Auswärtsspiel beim VfL Emslage an – wir haben vor der Partie mit Steffen Wolf gesprochen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr VfL Emslage Emslage SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus 15:00 PUSH

Ein Blick auf die Abschlusstabelle der Vorsaison zeigt, dass der VfL Emslage ebenfalls bis zuletzt fest im Abstiegskampf steckte und am Ende nur knapp vor Neuenhaus landete (ein Punkt mehr). In der aktuellen Saison hingegen finden sich die beiden Teams in ganz unterschiedlichen Tabellenregionen wieder. Während Neuenhaus mit drei Siegen oben mit dabei ist, konnte Emslage erst einen Sieg einfahren und steht dementsprechend mit drei Punkten auf dem vierzehnten Tabellenplatz. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass die Saison noch sehr jung ist und eine frühzeitige Prognose voreilig wäre. Das weiß auch Neuenhaus-Coach Steffen Wolf – „Wir erwarten mit Emslage einen hochmotivierten Gegner, der versuchen wird, gegen uns Zuhause den nächsten Sieg einzufahren. Es wird sicherlich ein kampfbetontes Spiel werden. Wir lassen uns von den letzten Ergebnissen dabei nicht beeinflussen und wissen, was auf uns zu kommt. Wir haben innerhalb der Mannschaft eine super Stimmung und werden versuchen, diese mit nach Emslage zu nehmen. Im Training werden wir weiter an unseren Abläufen arbeiten und uns taktisch schon einmal auf das Spiel am Sonntag einstellen."