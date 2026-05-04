"Wir lassen uns nicht unterkriegen.“

In der Folge benötigte der favorisierte TSV Germania Lamme (3., 47 Punkte) einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Kapitän Grazian Borucki bestätigte den schleppenden Beginn: „Die ersten fünf bis zehn Minuten haben wir gebraucht, um reinzukommen. Da hat es Schwicheldt sehr gut gemacht.“

Der TSV Schwicheldt, als Tabellenzehnter mit 28 Punkten in die Partie gegangen, erwischte zunächst den besseren Start. Louis Otto brachte die Gastgeber in der 7. Minute früh in Führung.

Borucki ordnete die Phase klar ein: „Danach wurde es deutlich besser. Wir haben durch einfache Umstellungen das Spiel wieder in die Hand genommen und sind folgerichtig mit 2:1 in die Halbzeit gegangen.“

Mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Gäste jedoch die Kontrolle. Rouven Vogel glich zunächst in der 34. Minute aus und drehte die Partie wenig später mit seinem zweiten Treffer (41.). Lamme ging damit mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Offene Schlussphase mit dramatischem Ausgang

Nach dem Seitenwechsel baute Crispin-Connor Teuber die Führung in der 60. Minute auf 3:1 aus. In dieser Phase schien Lamme das Spiel zu kontrollieren, verpasste es jedoch, die Entscheidung frühzeitig herbeizuführen.

„Dann haben wir das 3:1 gemacht und da musst du eigentlich den Deckel drauf machen. Das haben wir leider nicht geschafft“, sagte Borucki.

Schwicheldt kämpfte sich zurück: Timo Schrader verkürzte in der 70. Minute auf 2:3, ehe Pascal Taraschewski kurz vor Spielende der Ausgleich zum 3:3 gelang (88.). Trainer Benjamin Weiß sprach anschließend von einer „unglücklichen Niederlage“ und verwies auf den Zeitpunkt des Gegentreffers: „Wenn du in der 89. Minute das 3:3 machst, ist es schon ärgerlich.“

In der Nachspielzeit überschlugen sich jedoch die Ereignisse. Nach einer Roten Karte gegen Schwicheldt (90.+2) verwandelte Fidan Kajolli einen Strafstoß zur erneuten Lammer Führung (90.+3). Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor von Timo Schrul zum 5:3-Endstand (90.+5).

Lamme bestätigt Form, Schwicheldt bleibt im Mittelfeld

Trotz der dramatischen Schlussphase sah Weiß den Sieg der Gäste insgesamt als verdient an: „Lamme war von der 35. bis zur 70. Minute schon besser und hat sich eine Vielzahl an Chancen erarbeitet.“

Auch Borucki hob die Moral seiner Mannschaft hervor: „Was für uns spricht, ist der Charakter. Wir stecken nicht auf und lassen uns nicht unterkriegen.“

Mit dem Auswärtssieg festigt der TSV Germania Lamme seinen dritten Tabellenplatz und baut sein Punktekonto auf 47 Zähler aus. Der TSV Schwicheldt bleibt nach der Niederlage bei 28 Punkten auf Rang zehn und verpasst es, sich weiter vom unteren Tabellendrittel abzusetzen.