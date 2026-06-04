"Wir lassen uns also genauso überraschen wie alle anderen"

– Foto: FC Welzheim

Der FC Welzheim hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Frauen-Kreisliga A Rems/Murr/Hall gesichert und steigt somit in die Bezirksliga auf. Nach einer sportlich überragenden Spielzeit ohne eine Niederlage blickt Trainer Claus Freiwald auf die Gründe für den Erfolg, den ausgeprägten Teamgeist und die anstehenden Herausforderungen in der neuen Liga.

Der Grundstein für eine gebührende Feier ist jedoch gelegt: „Das möchten wir in den kommenden Tagen gemeinsam mit der Mannschaft, unseren Familien, Freunden und Unterstützern nachholen. Wir sind sehr stolz auf das, was wir in dieser Saison erreicht haben“, betont Claus Freiwald.

Die Erleichterung und der Stolz im Lager des neuen Meisters nach dem jüngsten Erfolg sind spürbar. Unmittelbar nach dem Abpfiff der vergangenen Partie ließen die Spielerinnen ihren Emotionen freien Lauf, wenngleich die ganz große Party im offiziellen Rahmen erst noch bevorsteht. „Nach unserem Auswärtsspiel am Samstag war die Freude natürlich riesig, und wir haben uns gemeinsam über die Meisterschaft sehr gefreut. Ausgiebig gefeiert haben wir allerdings noch nicht“, berichtet Trainer Claus Freiwald gegenüber FuPa.

Die nackten Zahlen einer dominanten Spielzeit

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die sportliche Überlegenheit des vorzeitigen Meisters, da vor dem letzten Spieltag bereits alles entschieden ist. Der FC Welzheim führt das Klassement mit 41 Punkten aus bisher 15 absolvierten Partien unangefochten an. Die beeindruckende Bilanz von 13 Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage dokumentiert eine außergewöhnliche Konstanz. Mit einem Torverhältnis von 94:14 Toren stellte die Mannschaft zudem sowohl die torgefährlichste Offensive als auch das stabilste Abwehrbollwerk der Liga.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der direkte Konkurrent im Kampf um die Tabellenspitze konnte das hohe Tempo des Spitzenreiters im Endspurt der Saison nicht mehr ganz mitgehen. Der TSV Sulzdorf belegt nach ebenfalls 15 Spielen mit 35 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers weist elf Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 45:16 Toren auf. Da bei nur noch einem verbleibenden Spieltag der Rückstand auf den FC Welzheim uneinholbare sechs Zähler beträgt, ist die Entscheidung um den Titel vorzeitig gefallen.

Anpassung des Saisonziels im laufenden Wettbewerb

Dass es in dieser Spielzeit für ganz oben reichen würde, war zu Beginn der Runde keineswegs als feste Erwartung formuliert worden. Der Trainer ging zunächst mit einer zurückhaltenderen Prämisse an die Aufgabe heran, ehe die hervorragenden Leistungen der ersten Wochen ein kollektives Umdenken erforderten.

„Zu Beginn der Saison war unser Ziel, in der oberen Tabellenregion mitzuspielen. Nach den ersten Spielen haben wir jedoch erkannt, dass wir das Potenzial haben, um die Meisterschaft zu kämpfen. Daraufhin haben wir uns dieses Ziel gemeinsam gesetzt und konsequent darauf hingearbeitet“, erklärt Claus Freiwald den Verlauf der Saison.

Entwicklung und Mentalität als Schlüssel zum Erfolg

Als entscheidender Grund für den Triumph über die Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate die unbändige Bereitschaft der Spielerinnen, trotz zwischenzeitlicher Rückschläge beharrlich an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten. Eine anfängliche Schwächephase steuerte das Team mit großer Reife aus.

Trainer Claus Freiwald sieht darin das Fundament für den Titel: „Ein entscheidender Faktor war der stetige Wille der Spielerinnen, sich weiterzuentwickeln. Trotz schwieriger Phasen und einer Anfangszeit in der Kreisliga, die nicht so erfolgreich verlief wie erwartet, haben wir als Team zusammengehalten, Geduld bewiesen und konsequent an unseren Zielen gearbeitet. Genau diese Mentalität hat den Grundstein für unsere Entwicklung gelegt.“

Das Kollektiv und eine harmonische Mischung als Stärke

Neben den rein sportlichen Faktoren zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch ein außergewöhnliches Zusammenhalt aus, bei dem sich verschiedene Generationen ideal ergänzten. Der ausgeprägte Teamgeist erwies sich als das größte Pfund im Kampf um den Titel.

„Unsere größte Stärke ist eindeutig das Team selbst. Die Spielerinnen unterstützen sich gegenseitig, ziehen gemeinsam an einem Strang und arbeiten kontinuierlich daran, sich weiterzuentwickeln. Zudem profitieren wir von der guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen. Beide Seiten ergänzen sich hervorragend und tragen so maßgeblich zu unserer positiven Entwicklung bei“, analysiert Claus Freiwald.

Ein streng geheimes Ziel für die anstehende Abschlussfahrt

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Aufsteigerinnen bald die verdiente Belohnung an. Die Reisepläne im Kreis der Mannschaft stehen bereits fest, doch der genaue Ort sorgt innerhalb des Teams noch für großes Rätselraten. „Ja, eine Abschlussfahrt ist geplant. Wohin es geht, wissen wir allerdings selbst noch nicht, da das Ziel streng geheim gehalten wird. Wir lassen uns also genauso überraschen wie alle anderen“, blickt Claus Freiwald mit einem Schmunzeln auf die anstehenden freien Tage voraus.

Voller Vorfreude auf die Bezirksliga

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die nächsthöhere Spielklasse auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Spielerinnen ist die Beförderung die logische Konsequenz einer harten Arbeit. „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Die Vorfreude auf die Bezirksliga ist groß, und wir freuen uns darauf, uns dort mit neuen Gegnern zu messen und die nächste Herausforderung anzunehmen“, unterstreicht Claus Freiwald die Entschlossenheit.

Kaderplanung im Zeichen des großen Vertrauens

Für die kommenden Aufgaben in der neuen Umgebung setzen die Verantwortlichen auf ein bewährtes Fundament. Radikale personelle Veränderungen wird es im Meisterkader nicht geben, da das Vertrauen in das bestehende Personal groß ist, wenngleich punktuelle Ergänzungen angestrebt werden.

„Wir freuen uns, mit diesem Team den Schritt in die Bezirksliga zu gehen. Wir haben großes Vertrauen in die Mannschaft und ihre Entwicklung. Ein Neuzugang steht bereits kurz vor der Zusage. Darüber hinaus freuen wir uns über jede Spielerin, die Lust hat, Teil unseres Teams zu werden und gemeinsam mit uns die Herausforderung Bezirksliga anzugehen“, verkündet Claus Freiwald.

Etablierung und ehrgeizige Perspektiven für die Zukunft

Für die kommende Saison 2026/2027 in der Bezirksliga hat der Trainer bereits eine klare und zugleich ambitionierte Marschroute definiert. Als Aufsteiger möchte man sich nicht nur der neuen Konkurrenz erwehren, sondern schrittweise das Fundament für zukünftige Erfolge legen.

„Unser Ziel ist es, uns in der Bezirksliga zu etablieren und dort eine gute Rolle zu spielen. Gleichzeitig möchten wir die Mannschaft weiterentwickeln, um perspektivisch auch um die oberen Tabellenplätze und den nächsten Aufstieg mitspielen zu können“, gibt Claus Freiwald abschließend die langfristige Richtung vor.