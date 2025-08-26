"Wir lassen ein paar Prozent nach" – Fetih-Kisdorf unterliegt Horst

Der FC Fetih-Kisdorf hat im Heimspiel gegen den VfR Horst eine mögliche Überraschung liegen lassen. Die Mannschaft von Trainer Nico Brehm führte nach 24 Minuten verdient durch Robin Behrens, konnte den Vorsprung jedoch nicht behaupten. Nach der Pause drehte Horst die Begegnung innerhalb weniger Minuten: Zunächst traf Tim Jeske (49.), ehe Tim Moritz (55.) für den entscheidenden 2:1-Endstand sorgte.

In der ersten Halbzeit zeigte der Aufsteiger eine konzentrierte Leistung, verteidigte diszipliniert und nutzte eine seiner Chancen zur Führung. Doch nach dem Seitenwechsel fehlte es den Gastgebern an Konsequenz.

„Nach einer guten ersten Hälfte und der verdienten Führung schaffen wir es leider nicht, nachzulegen. Stattdessen lassen wir ein paar Prozent nach – das nutzt Horst clever aus und dreht das Spiel“, sagte Brehm nach der Partie.