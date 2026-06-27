Wir kühlen aus

– Foto: Jörn Kutschmann

Und zeitgleich wird er eine neue Ära einleiten.

Der Abpfiff, der zwischen den Einfamilienhäusern und den Plattenbauten rund um den Fußballplatz am Breiten Luch ertönt, beendet eine der wohl ereignisreichsten Saisons, die ich in meinem Hertha-Leben erlebt habe.

Dafür wird der Fokus nun mehr auf das aktive Spielen gelegt.

Die Zeit bei den Ama Zwee ist, nach fünf ereignisreichen Jahren, vorbei.

Als Edeljoker mit Spiegelreflex werde ich vermehrt bei den 7er Herren der Altersklasse Ü40 von Hertha BSC knipsen … vermutlich mehr mit der Cam als mit dem Fuß.

Der gesamte Entscheidungsprozess hin zu diesem Schritt war emotional und ich freue mich jetzt auch auf eine kleine Sommerpause.

Aber vorher stand noch das Nachholspiel bei der SG Blau-Weiß Hohenschönhausen an. Irgendwie ironisch, denn der ursprüngliche Termin musste aufgrund des harten Winters verschoben werden. Und beim Nachholtermin herrschten um 18:30 Uhr noch knackige 32 Grad. Und die kommenden Tage sollten so werden wie ich: über 40 und heiß.

Und heiß waren alle Herthaner heute, denn mit der Hohenschönhausener Sportgemeinschaft hatten wir seit der 4:2-Niederlage aus dem Hinspiel noch eine kleine Rechnung offen … wobei es eigentlich gar nicht das Hinspiel war, sondern das Rückspiel… ein hinter das Rückspiel geschobenen Hinspiels … klar soweit?

Die Anlage am Breiten Luch liegt einen Steinwurf vom Wohnort meiner Schwiegereltern entfernt und trotzdem hatte ich es noch nie zu einem Spiel hierher geschafft.

Ein nettes Vereinsheim befindet sich am Beginn des Sportplatzes und draußen stehen zwei Kunstrasenplätze zur Verfügung.

Der vordere, so hörte ich, wird eher selten bespielt.

Der hintere ist etwas durch angrenzende Häuser eingepfercht. Dadurch hat er aber ein gewisses Kiezvereins-Flair.

Bevor wir uns aber auf diesem Platz mit den Hohenschönhausenern messen konnten, hatte der Schiri seinen großen Auftritt.

Erst schickte er Niri zurück in die Kabine, da er ein Accessoire am Arm nicht richtig getapet hatte. Danach kam der Unparteiische zu mir und sagte, ich solle meine Ohrringe rausnehmen. Tapen wäre nicht ausreichend.

Das hätte er meinem „dunkelhäutigen Mitspieler“ schon gesagt … Er hätte auch sagen können: „Eurem Zehner“, „dem Spieler mit dem Accessoire am Arm“ oder oder oder.

Warum ausgerechnet die Hautfarbe das wichtigste Erkennungsmerkmal sein musste, erschloss sich mir allerdings nicht

Anschließend wollte er mir erklären, dass er Filmaufnahmen verbieten könne…

Kann er natürlich nicht. Das hätte nur die SG Blau-Weiß Hohenschönhausen tun können, da diese hier das Hausrecht hatten.

Eventuell hatte er aber einen Passus der Datenschutzverordnung falsch verstanden…dieser besagt nämlich, dass wenn der Fokus der Filmaufnahmen auf einer einzelnen Person wie z.B. dem Schiedsrichter lägen, dieser dann die Aufnahmen verbieten kann.

Das Spiel begann und eigentlich war nur Hertha im Vorwärtsgang und die Gastgeber kamen im Grunde nicht über die Mittellinie.

Das erste Mal, dass sie vor unserem Kasten auftauchten, bescherte ihnen aber direkt die Führung.

Danach bat der etwas penible Mann mit der Pfeife zur Trinkpause.

Anschließend ging es im Grunde wieder nur in Richtung Hohenschönhausener Kasten. Doch trotz zahlreicher Chancen für uns traf die Sportgemeinschaft kurz vor der Pause erneut.

Nach einer kleinen Halbzeitbesprechung waren wir bereit, die Pause etwas zu verkürzen.

Vince gab zu bedenken, dass wir ja auch sonst Gefahr laufen würden, auszukühlen.

Allerdings war das Gegenteil der Fall: Wir waren genauso on fire wie das Wetter und Niri legte zweimal für Lenny auf, der so den Anschluss und den Ausgleich für uns erzielen konnte.

Jetzt waren wir alle zuversichtlich, dass wir das Spiel noch drehen könnten und erspielten uns Chance um Chance … aber wie im „Hinspiel“ erwischte uns Hohenschönhausen eiskalt und traf wenige Minuten vor dem Ende zum 3:2.

Wir mussten natürlich aufmachen und das nutzten die Hausherren, um uns auch noch das 4:2 einzuschenken.

Dann war Schluss und wir verließen gefrustet den Platz.

Zu allem Überfluss gab es neben drei Handtuchhaken auch nur drei Duschen in der Umkleide. Gut, dass einige von uns komplette Nachwitzer sind und dadurch sowieso erst duschen gehen konnten, nachdem sie fertig geschwitzt hatten.

Wieder zu Hause legte ich mich mit pochenden Beinen und schon wieder – oder immer noch – völlig verschwitzt in die Falle.

Kurz vor dem Einschlafen dachte ich so bei mir, dass ich die Ama Zwee bestimmt arg vermissen werde, ich mich aber unheimlich auf eine neue Saison mit den 7er Herren der Ü40 freue.

Auf geht's Hertha BSC 7er Herren Ü40 – Kämpfen & Siegen

der Kutten König