„Wir konnten nicht dagegenhalten“ – Haunshofen präsentiert sich im Derbymodus

„Das darf keine Ausrede sein.“

Wolfgang Greiner, Trainer der SG Wielenbach/Pähl, über die krankheitsbedingten Ausfälle einiger Stammspieler.

Das Wochenende hatte für ihn schon mit schlechtem Omen begonnen. Mehrere Stammspieler, darunter die Top-Spieler Lino Missel und Simon Müller, mussten kurzfristig mit Krankheit absagen. „Ein Telefonat nach dem anderen“ habe er in der Früh geführt, sagt Greiner. „Aber das darf keine Ausrede sein.“ In Haunshofen wiederum wussten sie nicht so recht, was sie mit dem Spielplan anfangen sollten. Teil zwei des großen Nachbarduells direkt nach dem Winter – ist das nun gut oder schlecht? „Auf jeden Fall war’s ungewohnt“, sagte Fendt.

Sein Team kämpfte anfangs stark mit der Nervosität. Dazu kam eine wahrlich seltene Begebenheit: Leopold Neubacher musste mit einer Muskelverletzung runter. Sein Ersatz Josef Popp hielt nur wenige Minuten durch –und ging mit der gleichen Verletzung vom Feld. „An so etwas kann ich mich nicht erinnern“, sagte Fendt.

„Sehr ernüchternd“ – harmlose Gäste beißen sich die Zähne aus

Spätestens ab der Pause kolorierte nur noch seine Mannschaft die Begegnung. Das 1:0 in Minute 56 beflügelte den SVH und öffnete Räume. Gleich mehrere gute Konterchancen landeten am Pfosten oder an einem Körperteil von Keeper Schwalb. „Das bleibt unser Thema“, sagte der Trainer. Kollege Greiner ergänzte: „Normalerweise verlierst du 0:2 oder 0:3.“

Haunshofen Defensive präsentierte sich einmal sattelfest bis zum Ende. Bei den Fußballern aus Pähl und Wielenbach lief vorne gar nichts rund. Keine einzige brenzlige Szene erzeugten sie in den zweiten 45 Minuten. „Ist sehr ernüchternd“, klagte Greiner. Währenddessen begannen bei den Hausherren die Feierlichkeiten. Auch nach Sonnenuntergang standen sie noch zusammen. „Fühlt sich gut an“, sagte Fendt. (am)