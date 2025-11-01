„Wir kommen als Tabellenführer – und genau so treten wir auf“

Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen dem VfL Salder (12., 16 Punkte) und dem MTV Wolfenbüttel II (1., 29 Punkte) könnte kaum unterschiedlicher sein. Der MTV reist mit breiter Brust und neun Siegen aus zwölf Spielen nach Salder, während die Hausherren zuletzt Mühe hatten, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen. Dennoch warnt MTV-Coach Murat Güzel davor, den Gegner zu unterschätzen.

„Salder steht tabellentechnisch aktuell nicht besonders gut da, aber wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen, weil sie für mich da unten nicht hingehören“, betont Güzel im Gespräch. „Wir kommen allerdings als Tabellenführer nach Salder und genau so werden wir auch auftreten.“

Der Trainer der Wolfenbütteler Zweitvertretung erwartet ein schwieriges Spiel – nicht nur aufgrund des Gegners, sondern auch wegen der äußeren Bedingungen. „Wir erwarten aufgrund des Herbstwetters sicherlich Bedingungen, die es beiden Mannschaften nicht leicht machen werden, flüssig zu kombinieren. Trotzdem wollen wir unsere Spielidee auf den Platz bringen.“

Tatsächlich überzeugt der MTV in dieser Saison nicht nur durch Ergebnisse, sondern auch durch Spielkultur. Mit 42 erzielten Toren stellt die Mannschaft die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. Güzel führt den Erfolg auf die mannschaftliche Geschlossenheit zurück:

„Wir wollen mutig auftreten, den Ball laufen lassen und als Einheit agieren. Unser Motto bleibt: ‚Wir für uns!‘“

Auch personell kann der Tabellenführer aus dem Vollen schöpfen. „Wir reisen mit einem 20-Mann-Kader an, der gesamte Kader ist fit, alle sind motiviert und kämpfen um ihre Plätze. Das ist auch einer der Gründe, warum wir momentan so stabil auftreten – wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf.“

Für den VfL Salder geht es derweil darum, im dichten Tabellenmittelfeld den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Mit einem Erfolg gegen den Ligaprimus könnte das Team von Trainerseite ein deutliches Zeichen setzen.

Doch der Spitzenreiter aus Wolfenbüttel will seine beeindruckende Serie fortsetzen – und tritt, wie Güzel betont, mit einer klaren Haltung an:

„Unsere Grundtugenden sind, Fußball zu spielen – mit allen Instrumenten, die wir besitzen.“