"Wir können uns in die Geschichtsbücher eintragen"

Achtmal in Folge ging der Polytan-Landespokal zuletzt an die Elbe. Achtmal in Folge holte sich der Magdeburger FFC den Titel von Sachsen-Anhalt. Am Maifeiertag - so viel ist klar - wird ein anderer Name als Champion hervorgehen. Im Endspiel von Wolfen stehen sich um 14 Uhr der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg (live und kostenlos übertragen auf volksstimme.de und mz.de) gegenüber.