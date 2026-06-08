„Wir können stolz und zufrieden sein“: Wahrenholz siegt zum Abschluss

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle. „Es war ein relativ einseitiges Spiel, muss man ehrlicherweise sagen“, bilanzierte Trainer Marcel Neumann nach dem Abpfiff. Wahrenholz hatte viel Ballbesitz, erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten und ging bereits früh in Führung. Nach einem gelungenen Angriff über die rechte Seite legten die Gäste flach in die Mitte, wo Marlon Hanse in der achten Minute zum 1:0 einschob.

„Allerdings hat uns das nicht so die gewohnte oder die erhoffte Sicherheit gegeben“, erklärte Neumann. Stattdessen schlichen sich Nachlässigkeiten ins Spiel der Gäste. „Wir haben dann so ein bisschen einen Schlendrian drin gehabt. Würde ich fast sagen, es hat ein bisschen die Spannung gefehlt. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, das wird heute ein Selbstläufer.“

Der TV Jahn Wolfsburg blieb offensiv zwar weitgehend ungefährlich, nutzte aber eine seiner wenigen Möglichkeiten. „Über die gesamten 90 Minuten des TV Jahn ist es eigentlich nur über eine Ecke gefährlich geworden, wo sie dann auch den Ausgleich machen“, sagte Marcel Neumann. Nach einer Standardsituation traf Diyar Al Hajee in der 39. Minute zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

„Dennoch sind wir ruhig geblieben, fokussiert geblieben in der Halbzeit, haben noch mal ein paar Sachen angesprochen, die wir verbessern müssen“, berichtete der Wahrenholz-Coach.

Die Reaktion folgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Noel Lass brachte die Gäste in der 52. Minute erneut in Führung. Wahrenholz dominierte nun die Partie nahezu nach Belieben. „Dann war es in der zweiten Halbzeit meines Erachtens nach nur noch ein Spiel auf ein Tor“, sagte Neumann.

Die Gäste ließen weitere Chancen ungenutzt, ehe Elias Janetzko in der 80. Minute für die Entscheidung sorgte. „Wir machen relativ schnell das 2:1, vergeben noch mehrere Chancen und machen in der 80. Minute den Deckel drauf“, fasste Marcel Neumann die Schlussphase zusammen.

Am Ende stand ein ungefährdeter und verdienter Auswärtserfolg. „Alles in allem ein hochverdienter Sieg für uns. Die drei Punkte zählen“, betonte der Trainer.

Mit dem Erfolg beendete der VfL Wahrenholz die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz. Besonders bemerkenswert: Die Mannschaft knackte noch die Marke von 70 Saisontoren.„Leider hat es nicht mehr für den fünften Platz gereicht“, sagte Neumann.

Die Enttäuschung darüber hielt sich jedoch in Grenzen. „Dennoch sind wir super zufrieden mit der Saison. Man darf nicht vergessen, dass wir im Sommer einen Umbruch hatten. Dementsprechend ist das eigentlich schon sehr hoch anzurechnen, was wir da gemacht haben“, erklärte der Coach.

So überwog nach dem Schlusspfiff vor allem der Stolz auf die Entwicklung der Mannschaft. „Wir können alle miteinander stolz und zufrieden sein“, lautete das Fazit des Trainers nach dem gelungenen Saisonabschluss.