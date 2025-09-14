"Wir können stolz sein": TSG Backnang fügt Pforzheim erste Pleite zu

Schlagabtausch in der ersten Halbzeit

Trainer Mario Marinic sprach nach dem Abpfiff von einem „verdienten Heimsieg“ und betonte: „Wir sind sehr glücklich über das Ergebnis, was auch nicht selbstverständlich ist, gegen Pforzheim fünf Tore zu erzielen.“ Der Beginn der Partie verlief turbulent. „Sie müssen gleich mit der ersten Aktion in der ersten Minute in Führung gehen“, erinnerte sich Marinic. Stattdessen traf Patrick Tichy nach einer Standardsituation zur Führung, ehe Giuliano Greco per Foulelfmeter nachlegte. Pforzheim verkürzte zwar umgehend, doch ein weiterer Strafstoß, diesmal durch Terry Asare verwandelt, brachte das 3:1 – ehe erneut Noah Lulic für die Gäste antwortete. „So sind wir dann in die Halbzeit gegangen und haben gesagt, wir müssen an die Leistung anknüpfen.“

Effizienz im zweiten Durchgang

Nach der Pause behielt Backnang die Ruhe und nutzte die Räume, die sich boten. „Wir machen sehr vieles richtig, und es werden sich auch Räume für uns ergeben. Und die haben wir dann wirklich gnadenlos genutzt, zum 4:2 und 5:2.“ Asare und Fabijan Domic stellten den Endstand her. „Ich denke, vom Spielverlauf her auch in der Höhe verdient“, so Marinic. Zwar kam auch Pforzheim zu Gelegenheiten, doch die Gäste blieben im Abschluss ungewohnt harmlos.

Kaltschnäuzigkeit als Schlüssel

Der Unterschied lag für den TSG-Trainer im letzten Drittel: „Wir waren auf jeden Fall sehr effektiv. Das war mit auch der ausschlaggebende Punkt, dass wir vorm gegnerischen Tor heute vieles richtig gemacht haben, was uns vielleicht in den letzten Wochen gefehlt hat.“ Die kaltschnäuzige Chancenverwertung brachte Backnang den zweiten Heimsieg und fügte Pforzheim die erste Niederlage der Saison zu.

Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben

Für Marinic ist das Spiel auch ein Signal: „Wir können stolz sein, dass wir da auch irgendwo Anschluss gefunden haben an die letzten zwei Begegnungen gegen Villingen zu Hause und auch gegen Türkspor, wo wir über weite Strecken ein gutes Fußballspiel gemacht haben.“ Mit elf Punkten aus acht Spielen hat sich die TSG ins Tabellenmittelfeld geschoben. „Wir freuen uns heute über die drei Punkte. Und damit gehen wir dann mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch in die kommende Trainingswoche und versuchen, in Oberachern auch da anzusetzen.“