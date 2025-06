„Wir können schon was“ – SVEB hofft gegen TSV Oberalting auf Ligaverbleib

Das Zwischenziel der Saison hat man beim SV Eurasburg-Beuerberg erreicht: Es geht in die Relegation. Ob es auch für das Wunschziel Klassenerhalt reicht, entscheidet sich über das verlängerte Pfingstwochenende. Zunächst duelliert sich der SVEB mit dem Tabellenzehnten der Kreisliga 2, dem TSV Oberalting. An diesem Freitag (18.30 Uhr) auf der heimischen Anlage, ehe am Pfingstmontag (14 Uhr) in Seefeld die Entscheidung fällt.

„Wir waren schon abgeschrieben“