"Wir können nur versuchen, Erster zu werden"

Im FuPa-Teamcheck spricht Spieler und Teammanager Nabiel Nasser vom SV Victoria Seelow über die Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga Süd, die Zugänge und die Ambitionen des Vereins. Er schildert, wie die Mannschaft nach einer kurzen Sommerpause schnell wieder ins Training gefunden hat, welche Herausforderungen die Urlaubszeit in der Vorbereitung mit sich bringt und weshalb gezielte Verstärkungen das Team weiterbringen sollen.

Früher Start und Ballorientierung prägen die Vorbereitung Nabiel Nasser zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Sommervorbereitung. Nach nur zwei Wochen Pause begann das Team bereits am 7. Juli wieder mit dem Training. Dieser frühe Start wirkte sich positiv auf die Fitness aus. „Daher hatten wir wenig konditionelle Probleme und konnten viel mit dem Ball arbeiten und die Testspiele alle positiv gestalten“, sagt Nasser. Die Schwerpunktsetzung auf technische und taktische Inhalte statt reiner Athletik war bewusst gewählt, um schnell wieder ins Spielrhythmus zu kommen.

Gezielte Verstärkungen mit Erfahrung und Lokalbindung Die Mannschaft ist im Kern zusammengeblieben, was für Kontinuität sorgt, aber für neue Spieler eine besondere Herausforderung bedeutet. „Da wir als Mannschaft größtenteils zusammengeblieben sind und die letzte Saison relativ erfolgreich war, ist es für Neuzugänge immer schwer, sich in einer gestandenen Mannschaft durchzusetzen“, erklärt Nasser. Dennoch gibt es Verstärkungen, die er als klare Zugewinne einschätzt.

Ganz reibungslos verlief die Vorbereitung dennoch nicht. Die Sommermonate sind für Amateurmannschaften traditionell mit Urlaubsabwesenheiten verbunden. Auch der SV Victoria Seelow blieb davon nicht verschont und musste deshalb beispielsweise das Testspiel gegen Angermünde absagen. Für Nasser jedoch kein Grund, die Gesamtbilanz der Vorbereitung infrage zu stellen – zu positiv waren die übrigen Auftritte.

Mit Paul Bechmann kommt ein Angreifer, der eine fundierte sportliche Ausbildung genossen hat und bereits in der Brandenburgliga sowie in der Oberliga beim 1. FC Frankfurt erfolgreich war. Dort sammelte er nicht nur Erfahrung, sondern auch viele Tore. „Er hatte zwar durch sein Studium ein Jahr Abstand zum Fußball gewonnen, aber wird uns menschlich und sportlich weiterhelfen, da bin ich mir sicher“, so Nasser.

Auch Keanu Thorein ist kein Unbekannter: Er stammt aus Seelow und erzielte in der zweiten Mannschaft in der vergangenen Saison beeindruckende 34 Treffer. „Er wird sich in unsere Offensive auch gut einbringen“, ist sich Nasser sicher.

Dazu kommen mit Richard Bertram und Patryk Kryjak zwei junge Spieler, die sich in der Vorbereitung angeboten haben. Beide verfügen über Potenzial, doch Nasser mahnt Geduld an: "Sie benötigen noch Zeit, um sich in der Landesliga vollständig zu etablieren."

Ein Wunsch für die Defensive

Trotz der Qualität im Kader hat Nasser noch einen Wunsch. Ein junger, aber bereits erfahrener Innenverteidiger würde aus seiner Sicht die Defensive weiter stabilisieren. „Das wird wahrscheinlich Wunschdenken bleiben“, räumt er ein, doch die Transferfrist läuft schließlich noch bis zum 31. August.

Keine Abgänge erwartet

Im Gegensatz zu möglichen Verstärkungen sieht Nasser bei Abgängen keine Bewegung. „Ich denke nicht, dass uns noch Spieler verlassen werden, da die Mannschaft gut zusammengewachsen ist.“ Die enge Bindung zwischen den Spielern und die positiven Ergebnisse der vergangenen Monate haben aus seiner Sicht zu einem starken Teamgeist geführt.

Torgefahr als Markenzeichen

Besonders stolz ist Nasser auf die offensive Ausrichtung seines Teams. „Wir hatten letzte Saison die meisten geschossenen Tore in der Landesliga Süd und werden versuchen, da wieder anzuknüpfen.“ Gleichzeitig habe sich die Defensive im Verlauf der letzten Saison verbessert. „Wir könnten noch ein bisschen mehr Spielwitz und Kaltschnäuzigkeit gebrauchen, aber ich finde, das Gesamtpaket ist schon sehr gut“, ergänzt er.

Ungeschlagen im Jahr 2025 – Ziel Platz eins

Die Bilanz ist beeindruckend: Im Jahr 2025 blieb der SV Victoria Seelow in Punktspielel noch ungeschlagen. Am Ende der vergangenen Saison stand Rang zwei zu Buche. Für Nasser ist klar, dass man den nächsten Schritt gehen will. „Da die Mannschaft und der Trainer sich stetig verbessern möchten und auch weiterhin ungeschlagen bleiben möchten, können wir nur versuchen, Erster zu werden.“ Langfristig arbeitet der Verein darauf hin, in die Brandenburgliga aufzusteigen – ein Prozess, der nicht über Nacht abgeschlossen ist, sondern kontinuierliche Entwicklung erfordert.

Breites Feld an Favoriten

Die kommende Saison sieht Nasser als besonders ausgeglichen an. Da er einige Gegner noch nicht einschätzen kann, legt er sich nicht auf einen eindeutigen Hauptfavoriten fest. Aus seiner Sicht gehören Luckenwalde, Wacker Cottbus-Ströbitz und Wernsdorf zu den Teams, die um die Meisterschaft mitspielen können.

Kapitän mit Vorbildcharakter

Eine zentrale Rolle spielt Kapitän Till Schubert, der in der vergangenen Saison nicht nur die Kapitänsbinde trug, sondern auch Torschützenkönig wurde. „Er hat sich über all die Jahre bei uns hervorragend entwickelt und ist zu einem Vorzeigespieler für Jung und Alt geworden. Er bringt die richtige Mentalität auf den Platz, hat aber auch ein offenes Ohr in der Mannschaft und bringt in den richtigen Situationen ein paar lässige Sprüche. Daher ist er für mich unverzichtbar in dieser Position.“ Schubert steht damit sinnbildlich für den Charakter und die Geschlossenheit, die den SV Victoria Seelow auszeichnen.