"Wir können mehr als zufrieden sein" - Wieren im Mittelfeld der Liga

Der TuS Wieren steht auf dem neunten Platz der Bezirksliga Lüneburg 1 und mit 22 Punkten ist das Team von Coach Pascal Kläden auf einem guten Weg, den Klassenerhalt rechtzeitig einzutüten. Bevor es am 27.02 mit dem schwierigen Auswärtsspiel gegen den TSV Bardowick weitergeht, hat Kläden die Hinrunde Revue passieren lassen und unsere Fragen beantwortet..
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?
Wenn man den Blick auf die Tabelle wirft, dann können wir mehr als zufrieden sein. Die meisten haben uns als Absteiger Nummer 1 getippt. Bis auf das Spiel gegen Eintracht Lüneburg (1:5), waren wir in jedem Spiel nie Chancenlos. Selbst gegen Römstedt oder Teutonia Uelzen waren wir nicht das besagte Kanonenfutter. Besser werden müssen in meinen Augen nur Kleinigkeiten, die aber große Auswirkungen haben könnten. Fängt an bei Prioritäten setzen bzw. der Trainingsbeteiligung.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?
Da wir eigentlich unser erstes Spiel im Jahr 2026 am 01.02.26 gehabt hätten, wollten wir am 09.01.26 mit der Vorbereitung starten. Aber das Wetter machte uns ja wie bekannt einen Strich durch die Rechnung. Wir haben bislang die Muckibude des öfteren besucht, oder haben uns in der Halle bewegt. Zudem haben wir ein Teamtag durchgeführt. Dart.- Kickerturnier stand an der Tagesordnung. Tatsächlich wollen wir am 20.02.26 mit der Vorbereitung draußen anfangen. Mal schauen!
Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.
Wenn man sich die vergangenen Saisons anschaut und jetzt auf die Tabelle guckt, muss man sagen:
positiv: Reppenstedt, LSV, Neetze und aber auch Teutonia
negativ: definitv Barum und vielleicht Gellersen
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Bemerkenswerteste: in meinen Augen das 8:1 gegen Barendorf. Denn acht Tore in einem Spiel zu schießen, kommt in dieser Liga nicht so oft vor. Von der 12. bis zur 28. Minute haben wir fünf Tore geschossen. Für mich als Trainer war es schön zu sehen, wie wir in einem Flow waren.
Negativste: Dass ich mit 47 Jahren als Trainer im Punktspiel gegen Römstedt noch selber auflaufen musste.
Positivste: Das letzte Spiel des Jahres 2025 gegen den SV Küsten. Abwehrspieler Lasse Kürth hat in überragender Mittelstürmer Manier das 4:3 geschossen. Glaube es war sein erstes Tor überhaupt. Bis zur Halbzeit haben wir nach einem starken Auftritt 3:0 geführt. Nach der Halbzeit haben wir gebettelt und es stand auf einmal 3:3. Doch dann kam unsere Waffe.
Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?
Hoffentlich schnell zum Klassenerhalt. Wir stehen zwar gut da, doch hebe ich den mahnenden Finger. Wir brauchen defintiv noch mindestens 15 Punkte.
Wer wird Meister und warum?
Ich denke Römstedt wird es machen. Härtester Verfolger wird Bardowick sein. Allerdings hat Römme schon acht Punkte Vorsprung auf den TSV. Teutonia wird am Ende Dritter.