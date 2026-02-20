"Wir können mehr als zufrieden sein" - Wieren im Mittelfeld der Liga Auf einem guten Weg, das Ziel zu erreichen von NK · Heute, 19:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Leon Tonhäuser

Der TuS Wieren steht auf dem neunten Platz der Bezirksliga Lüneburg 1 und mit 22 Punkten ist das Team von Coach Pascal Kläden auf einem guten Weg, den Klassenerhalt rechtzeitig einzutüten. Bevor es am 27.02 mit dem schwierigen Auswärtsspiel gegen den TSV Bardowick weitergeht, hat Kläden die Hinrunde Revue passieren lassen und unsere Fragen beantwortet..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Wenn man den Blick auf die Tabelle wirft, dann können wir mehr als zufrieden sein. Die meisten haben uns als Absteiger Nummer 1 getippt. Bis auf das Spiel gegen Eintracht Lüneburg (1:5), waren wir in jedem Spiel nie Chancenlos. Selbst gegen Römstedt oder Teutonia Uelzen waren wir nicht das besagte Kanonenfutter. Besser werden müssen in meinen Augen nur Kleinigkeiten, die aber große Auswirkungen haben könnten. Fängt an bei Prioritäten setzen bzw. der Trainingsbeteiligung.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Da wir eigentlich unser erstes Spiel im Jahr 2026 am 01.02.26 gehabt hätten, wollten wir am 09.01.26 mit der Vorbereitung starten. Aber das Wetter machte uns ja wie bekannt einen Strich durch die Rechnung. Wir haben bislang die Muckibude des öfteren besucht, oder haben uns in der Halle bewegt. Zudem haben wir ein Teamtag durchgeführt. Dart.- Kickerturnier stand an der Tagesordnung. Tatsächlich wollen wir am 20.02.26 mit der Vorbereitung draußen anfangen. Mal schauen!