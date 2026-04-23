"Wir können jeden Gegner schlagen" - Hansa Rostock vor Pflichtaufgabe

Trainer Daniel Brinkmann geht mit der Leistung seiner Mannschaft schonungslos ins Gericht: „Deswegen bin ich da nach wie vor auch total sauer und enttäuscht über die Leistung", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem aktuellen Heimspiel.

Das 0:0 in Schweinfurt sitzt tief. Der F.C. Hansa Rostock ließ am vergangenen Sonnabend beim abgeschlagenen Tabellenletzten zwei wichtige Punkte liegen, ausgerechnet in einer Phase, in der jeder Zähler im Aufstiegsrennen der 3. Liga Gold wert ist.

Was ihn besonders störte: nicht das Ergebnis an sich, sondern die Art und Weise. „Gerade so dieser Punkt Zweikampfführung und das persönliche Duell einfach gewinnen wollen, das war in den ersten 55, 60 Minuten einfach unglaublich schlecht."

Der Druck wächst, die Rechnung bleibt offen

Mit 60 Punkten liegt Rostock auf Platz fünf der Tabelle, drei Zähler hinter FC Energie Cottbus auf Rang drei und vier hinter Rot-Weiss Essen auf Platz zwei. Auch MSV Duisburg, punktgleich mit Cottbus auf Rang vier, müssten die Rostocker noch überholen, um auf die Aufstiegsränge oder den Relegationsplatz zu gelangen.

Gegen den Abstieg gesichert ist Regensburg zwar bereits, doch die Aufgabe bleibt ernst: Ein Sieg ist Pflicht. Brinkmann selbst sagte auf der PK: „Vermutlich können wir uns nicht mehr viel leisten." Gleichzeitig betonte er den Weg, den sein Team zurückgelegt hat: „Nach zehn Spielen hatten wir zehn Punkte. Jetzt haben wir 60 Punkte. Wir haben also in 24 Spielen 50 Punkte geholt. Das ist ein Schnitt von über zwei. Das ist schon herausragend gut."

Regensburg enttäuscht, aber mit gefährlichen Qualitäten

Der SSV Jahn Regensburg steht auf einem für sie unbefriedigenden Tabellenplatz. Mit zwölf Siegen, sieben Remis und 15 Niederlagen sowie 47 Toren bei 53 Gegentoren belegen die Bayern Rang zwölf der 3. Liga. Zuletzt verlor Regensburg zu Hause gegen Alemannia Aachen mit 1:3, ein weiterer Beleg für die Inkonstanz der Mannschaft, die unter dem neuen Trainer Sascha Hildmann keine Wende mehr herbeiführen konnte.

Dennoch warnt Brinkmann vor Leichtfertigkeit: „Eine Mannschaft, die uns gefährlich werden kann." Besonders im Mittelfeld hebt er einen Spieler hervor: „Im Zentrum Adrian Fein beispielsweise, der einen sehr feinen Fuß auch hat." Und: „Eine Mannschaft, die auch sehr, sehr gute physische Daten hat."

Das Hinspiel als Rückenwind

Das Hinspiel in Regensburg endete mit einem deutlichen 3:0-Sieg für Hansa. Andreas Voglsammer traf in der 32. Minute zur Führung, Emil Holten erhöhte in der 71. Minute, und Christian Kinsombi stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.

Für Trainer Brinkmann ist das eine wichtige Referenz: „Im Hinspiel, glaube ich, haben wir schon gezeigt, dass wir ein gutes Spiel gegen sie machen können und dass wir sie schlagen können. Und das ist auch jetzt fürs Wochenende wieder das Ziel."

Lizenz erteilt - die Basis für die Zukunft steht

Abseits des Sportlichen gibt es für den FCH erfreuliche Nachrichten: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) haben dem F.C. Hansa Rostock die Lizenz für die Saison 2026/27, sowohl für die 3. Liga als auch die 2. Bundesliga, ohne Bedingungen erteilt.

Roman Velke, Vorstand für Finanzen und Organisation, erklärte: „Wir freuen uns, den hohen Anforderungen der Verfahren erneut vollumfänglich und souverän gerecht geworden zu sein. Das unterstreicht die positive Entwicklung unseres Vereins in allen Bereichen."

Ronald Maul, Vorstandsvorsitzender des FCH, mahnte zugleich den Blick auf das Wesentliche: „Nun gilt es, in den kommenden Wochen die sportlichen Weichen zu stellen und unseren Fokus auf die verbleibenden Spiele zu richten. Dem Erreichen unserer sportlichen Ziele muss alles untergeordnet werden."