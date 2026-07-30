„Wir können jedem Gegner das Leben schwer machen“

– Foto: Diemo Nimptsch

Im FuPa-Teamcheck blickt Trainer Enis Djerlek vom Oranienburger FC Eintracht 1901 auf die Vorbereitung seines Teams in der Brandenburgliga. Der Coach spricht über den bisherigen Verlauf, die Neuzugänge, die Saisonziele und die Erwartungen an den Ligaauftakt.

Die Vorbereitung stimmt Djerlek insgesamt positiv. Trotz des frühen Zeitpunkts sieht der Trainer eine engagierte Mannschaft, die konzentriert arbeitet.

Auch im ersten Test habe die Mannschaft bereits vielversprechende Ansätze gezeigt. Gleichzeitig macht der Trainer deutlich, dass noch Entwicklungspotenzial vorhanden ist.

„Mit der Vorbereitung bin ich insgesamt zufrieden. Die Trainingsbeteiligung war gut und die Mannschaft hat engagiert gearbeitet. Jedoch stehen wir erst am Anfang der Vorbereitung und ich hoffe, dass es so weitergeht, vor allem, dass wir von Verletzungen verschont bleiben“, sagt er gegenüber FuPa.

„Wir hatten nur ein Testspiel bisher und dort waren gute Ansätze zu sehen. Wir wissen aber auch, dass wir in einigen Bereichen, insbesondere im Defensivverhalten und bei der Chancenverwertung, noch Luft nach oben haben.“

Verstärkungen für den Kader

Personell wurde der Kader erweitert. Namen der Neuzugänge nannte Enis Djerlek nicht, betonte aber deren Bedeutung für die Mannschaft.

„Wir konnten unseren Kader mit einigen Spielern verstärken, die uns sowohl qualitativ als auch in der Breite weiterhelfen werden. Vor allem ist es mir wichtig, dass sie gute Jungs sind, die in unsere Kabine passen", betont der Coach.

Schnell integriert

Mit den bisherigen Eindrücken der neuen Spieler zeigt sich der Trainer zufrieden.

„Die Neuzugänge haben bislang einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Sie haben sich schnell ins Team integriert und bringen die Einstellung mit, die wir uns wünschen.“

Transferplanungen weitgehend abgeschlossen

Weitere Veränderungen im Kader sind derzeit nicht vorgesehen. Dennoch schließt der Oranienburger Chefcoach eine kurzfristige Entwicklung nicht vollständig aus.

„Aktuell sind keine weiteren Zugänge geplant. Sollte sich kurzfristig noch eine gute Möglichkeit ergeben, werden wir uns damit beschäftigen", erklärt er.

Auch auf der Abgangsseite erwartet der Trainer keine Veränderungen.

Teamgeist als größte Stärke

Die Basis für eine erfolgreiche Saison sieht Djerlek vor allem im Charakter seiner Mannschaft.

„Unsere größten Stärken sind der Teamgeist, die hohe Einsatzbereitschaft und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Wenn wir diese Eigenschaften Woche für Woche auf den Platz bringen, können wir jedem Gegner das Leben schwer machen.“

Klares Ziel für die Saison

Für die kommende Spielzeit formuliert der Trainer eine klare Zielsetzung. Im Mittelpunkt steht eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Mannschaft.

„Unser Ziel ist es, eine konstante Saison zu spielen und uns im Vergleich zum Vorjahr weiterzuentwickeln. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln und am Ende einen Platz im oberen Tabellendrittel erreichen.“

Favoriten auf den Titel

Im Rennen um die Meisterschaft sieht Coach Djerlek mehrere Mannschaften mit guten Chancen.

„Es gibt einige Mannschaften, die personell stark aufgestellt sind und zum Favoritenkreis gehören. Ich denke, dass SV Germania 90 Schöneiche, Grün-Weiß Ahrensfelde und der Aufsteiger Viktoria Potsdam zu den Topfavoriten für den Meisterschaftskampf gehören werden."

„Eine genaue Prognose ist vor Saisonbeginn aber immer schwierig", fügt er hinzu.

Vorfreude auf den Saisonauftakt

Mit großer Vorfreude blickt die Mannschaft auf das erste Punktspiel. Der Fokus liegt darauf, die Trainingsarbeit in Einsatz umzuwandeln und erfolgreich in die Saison zu starten.

„Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Zum Auftakt wollen wir unsere Leistung auf den Platz bringen, konzentriert auftreten und möglichst mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten", unterstreicht der Trainer.