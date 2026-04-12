 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

„Wir können ja nicht jedes Mal fünf Tore schießen“

MTV Wolfenbüttel schlägt Schlusslicht – offensiv stark, defensiv anfällig

von red · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser
– Foto: Daniel Salinger

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niedersachs.
Holt. Biene
MTV Wolfenb.

Der MTV Wolfenbüttel erfüllt seine Pflichtaufgabe gegen Holthausen Biene, offenbart aber erneut Schwächen im Defensivverhalten.

Frühe Klarheit durch Offensivdrang

Der MTV Wolfenbüttel hat sich im Abstiegskampf wichtige Punkte gesichert. Gegen den Tabellen-15. SV Holthausen Biene setzte sich die Mannschaft mit 5:3 durch und baute ihr Konto auf 29 Zähler aus.

Dabei sorgten die Gastgeber früh für klare Verhältnisse. Maximilian Moslener eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen, ehe Thelen für die Gäste kurzzeitig ausglich (8.). Doch der MTV reagierte prompt: Hannes Joppich (12.), erneut Moslener (17.) und Jonas Klöppelt (18.) stellten innerhalb weniger Minuten auf 4:1 – eine Phase, in der die Partie bereits entschieden schien.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wolfenbüttel spielbestimmend. Nach dem Anschluss durch Elfert (54.) stellte Halimi (63.) den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Koné mit dem 5:3 (90.).

Trainer Deniz Dogan zeigte sich mit der offensiven Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir sind sehr gut reingekommen, vor allem offensiv. Wir haben einige Torchancen mehr gehabt, um das Ergebnis noch höher zu gestalten.“

Besonders das Kombinationsspiel und die Tiefenläufe funktionierten über weite Strecken: „Das hat extrem gut funktioniert.“

Kritik an Gegentoren

Trotz des Erfolgs überwog beim MTV-Coach die Kritik am Defensivverhalten. „Was mich total ärgert, sind die drei Gegentore“, sagte Dogan. Die Gäste hätten nur wenige Möglichkeiten gehabt – und diese konsequent genutzt.

Gestern, 17:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb.
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
5
3
Abpfiff

„Das darf eigentlich nicht so passieren, das war viel zu einfach. Wir können ja nicht jedes Mal fünf Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen“, so der Trainer weiter.

Unterm Strich bleibt ein verdienter Sieg, der dem MTV im engen Tabellenkeller weiterhilft. Mit nun 29 Punkten verschafft sich die Mannschaft etwas Luft nach unten und hält Anschluss an das Mittelfeld.

„Es geht um Punkte, die haben wir absolut verdient geholt“, betonte Dogan – verbunden mit dem Ziel, den positiven Trend fortzusetzen.