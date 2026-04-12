Der MTV Wolfenbüttel erfüllt seine Pflichtaufgabe gegen Holthausen Biene, offenbart aber erneut Schwächen im Defensivverhalten.
Der MTV Wolfenbüttel hat sich im Abstiegskampf wichtige Punkte gesichert. Gegen den Tabellen-15. SV Holthausen Biene setzte sich die Mannschaft mit 5:3 durch und baute ihr Konto auf 29 Zähler aus.
Dabei sorgten die Gastgeber früh für klare Verhältnisse. Maximilian Moslener eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen, ehe Thelen für die Gäste kurzzeitig ausglich (8.). Doch der MTV reagierte prompt: Hannes Joppich (12.), erneut Moslener (17.) und Jonas Klöppelt (18.) stellten innerhalb weniger Minuten auf 4:1 – eine Phase, in der die Partie bereits entschieden schien.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wolfenbüttel spielbestimmend. Nach dem Anschluss durch Elfert (54.) stellte Halimi (63.) den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Koné mit dem 5:3 (90.).
Trainer Deniz Dogan zeigte sich mit der offensiven Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir sind sehr gut reingekommen, vor allem offensiv. Wir haben einige Torchancen mehr gehabt, um das Ergebnis noch höher zu gestalten.“
Besonders das Kombinationsspiel und die Tiefenläufe funktionierten über weite Strecken: „Das hat extrem gut funktioniert.“
Trotz des Erfolgs überwog beim MTV-Coach die Kritik am Defensivverhalten. „Was mich total ärgert, sind die drei Gegentore“, sagte Dogan. Die Gäste hätten nur wenige Möglichkeiten gehabt – und diese konsequent genutzt.
„Das darf eigentlich nicht so passieren, das war viel zu einfach. Wir können ja nicht jedes Mal fünf Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen“, so der Trainer weiter.
Unterm Strich bleibt ein verdienter Sieg, der dem MTV im engen Tabellenkeller weiterhilft. Mit nun 29 Punkten verschafft sich die Mannschaft etwas Luft nach unten und hält Anschluss an das Mittelfeld.
„Es geht um Punkte, die haben wir absolut verdient geholt“, betonte Dogan – verbunden mit dem Ziel, den positiven Trend fortzusetzen.