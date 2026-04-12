„Wir können ja nicht jedes Mal fünf Tore schießen“ MTV Wolfenbüttel schlägt Schlusslicht – offensiv stark, defensiv anfällig von red · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Daniel Salinger

Der MTV Wolfenbüttel erfüllt seine Pflichtaufgabe gegen Holthausen Biene, offenbart aber erneut Schwächen im Defensivverhalten.

Frühe Klarheit durch Offensivdrang Der MTV Wolfenbüttel hat sich im Abstiegskampf wichtige Punkte gesichert. Gegen den Tabellen-15. SV Holthausen Biene setzte sich die Mannschaft mit 5:3 durch und baute ihr Konto auf 29 Zähler aus. Dabei sorgten die Gastgeber früh für klare Verhältnisse. Maximilian Moslener eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen, ehe Thelen für die Gäste kurzzeitig ausglich (8.). Doch der MTV reagierte prompt: Hannes Joppich (12.), erneut Moslener (17.) und Jonas Klöppelt (18.) stellten innerhalb weniger Minuten auf 4:1 – eine Phase, in der die Partie bereits entschieden schien.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wolfenbüttel spielbestimmend. Nach dem Anschluss durch Elfert (54.) stellte Halimi (63.) den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Koné mit dem 5:3 (90.). Trainer Deniz Dogan zeigte sich mit der offensiven Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir sind sehr gut reingekommen, vor allem offensiv. Wir haben einige Torchancen mehr gehabt, um das Ergebnis noch höher zu gestalten.“