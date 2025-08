"Wir können im Vergleich zum Vorjahr viel besser nachlegen"

Die Young Boys Reutlingen wollen nach einer überzeugenden Spielzeit in der Verbandsliga Württemberg auch in der neuen Saison für Furore sorgen. Trainer Volker Grimminger setzt dabei auf mehr Tiefe im Kader, Spielintelligenz – und einen klaren Charakter. Das verrät er im FuPa-Teamcheck.

"Ja, sehr zufrieden", zieht Volker Grimminger ein erstes Fazit zur Vorbereitung. Was das Trainerteam umsetzen wollte, funktionierte. Zwar fehlten verletzungsbedingt immer wieder einige Spieler, doch der eingeschlagene Weg stimmt ihn zuversichtlich. Besonders in den letzten Wochen habe sich das Team stabil gezeigt und Fortschritte gemacht.

Mit Batuhan Tasdogen kommt ein unkonventioneller Spieler ins Team. Grimminger beschreibt ihn als "unberechenbar", extrem dribbelstark und stark im Eins-gegen-eins. Auch defensiv sei er eine Waffe. Zwei weitere Talente kommen aus der A-Jugend: Giuliano Iannuzzi und Labid Qadeer. Beide sind Linksfüße und sollen mit Ruhe an den Männerbereich herangeführt werden. "Sie machen Spaß, sind lernwillig – natürlich passieren noch Leichtsinnsfehler, aber das gehört dazu."

Marco Geiser soll ebenfalls eine tragende Rolle spielen – wenn er fit bleibt. Der Ex-Profi hat muskuläre Probleme, doch Grimminger sagt: "Wenn er uns in zehn Spielen hilft, ist das Gold wert." Und dann ist da noch der "Super-Youngster": Luca Gnoss, früherer Kapitän der WFV-Auswahl, soll langsam aufgebaut werden. "Wir werden in den kommenden Jahren viel Freude an ihm haben."

Kader steht – keine Abgänge geplant

Weitere Transfers sind nicht geplant. Grimminger erklärt: "Unser Kader ist in der Breite stark. Jede Position ist doppelt besetzt, wir sind sehr zufrieden." Auch Abgänge sind keine vorgesehen, einzig Aris Dragolin könnte den Verein vielleicht noch Richtung Rumänien verlassen.

Kollektive Stärken und taktische Flexibilität

Die größte Stärke der Young Boys bleibt ihre Spielintelligenz – aber nicht nur: "Wir können Angriffspressing, Mittelfeldpressing und auch tief stehen. Wir sind unberechenbar." Das neue Plus: eine höhere Qualität auf der Bank. "Wir können im Vergleich zum Vorjahr viel besser nachlegen."

Hinzu kommt ein starker Konkurrenzkampf im Team. Das bringt neue Impulse, verschärft die Trainingsintensität – und sorgt für Weiterentwicklung.

Ziel: Platz in der erweiterten Spitze festigen

In der Vorsaison wurden die Young Boys Reutlingen Vierter – genau da wollen sie wieder hin, vielleicht sogar weiter nach oben. Grimminger sagt klar: "Unser Ziel ist es, den vierten Platz zu verteidigen, eventuell auf Platz 3 zu klettern."

Schwäbisch Hall und Oberensingen im Favoritenkreis

Für Grimminger gibt es einige klare Favoriten. "Schwäbisch Hall ist sicher zu nennen, Oberensingen muss man auf dem Schirm haben, auch Holzhausen." Aber auch Calcio Leinfelden-Echterdingen, den SV Fellbach, den FSV Waiblingen und eine mögliche Überraschungsmannschaft traut er viel zu. "Die Liga hat eine enorme Leistungsdichte."

Hakan Aktebe bleibt emotionaler Leader

Kapitän bleibt Hakan Aktepe. "Er ist ein Kapitän, wie man ihn sich nur wünschen kann. Er ist für die Mannschaft da, ein Bindeglied zum Trainerteam, bringt Leistung und geht immer an seine Grenzen. Man kann ihm blind vertrauen." Mit ihm wollen die Young Boys erneut für Furore sorgen – vielleicht sogar noch mehr als in der vergangenen Saison.