"Wir können hier etwas entwickeln"

FuPa Thüringen: Hi Kevin, am vergangenen Montag wurde die 2. Runde im Thüringenpokal ausgelost. Der 1. FC Greiz empfängt Carl Zeiss Jena. Wie sehr freust du dich darauf und inwiefern wirkt sich so etwas auf die Stimmung in einer Mannschaft aus?



Kevin Brettfeld: Das ist natürlich ein absolutes Highlight für uns alle. Solche Lose wünscht man sich insgeheim und dass es nun tatsächlich so gekommen ist, sorgt bei jedem sofort für Begeisterung. Ich persönlich freue mich riesig auf dieses Spiel. Letztes Jahr durfte ich bereits mit Plauen gegen hochklassige Gegner antreten – unter anderem in der AdHoca-Arena in Jena. Das waren unvergessliche Momente mit toller Stimmung auf den Rängen. Genau so etwas wünsche ich mir auch für Greiz: ein volles Haus, eine elektrisierende Atmosphäre und ein Spiel, das lange in Erinnerung bleibt. Solche Spiele sind nicht nur sportlich eine große Herausforderung, sondern auch für die Mannschaft ein Motivationsschub, der zusammenschweißt.



FuPa Thüringen: Du bist seit dieser Saison als Cheftrainer in Greiz tätig. Dennoch bist du aufgrund deiner Vergangenheit und des familiären Bezugs keinesfalls ein Unbekannter. Wie hast du die ersten Wochen als Greizer Trainer erlebt?



Kevin Brettfeld: Die ersten Wochen waren für mich sehr positiv. Natürlich kennt man mich hier – die Spieler, das Umfeld, den Tempelwald, der schon seit meiner Kindheit fast wie ein zweites Zuhause für mich ist. Trotzdem war es für alle eine kleine Umstellung. Ich musste die Mannschaft erst auf meine Art Fußball einstellen und die Spieler mussten sich an meine Trainingsmethoden, an die Intensität und an neue taktische Vorgaben gewöhnen. Das braucht immer etwas Zeit. Aber ich spüre, dass die Jungs richtig Spaß haben und bereit sind, Gas zu geben. Es herrscht ein sehr gutes Miteinander und ich habe das Gefühl, dass wir gemeinsam etwas entwickeln können. Langfristig habe ich natürlich sportliche Ziele, aber im Moment bin ich einfach glücklich, hier zu arbeiten – mit den Menschen, die ich kenne und mit einer Mannschaft, die Potenzial hat und Freude am Spiel zeigt.



FuPa Thüringen: Zum Saisonstart gab es eine deutliche Niederlage in Bad Berka. Am Wochenende hat deine Mannschaft den Thüringenligisten Gera-Westvororte aus dem Pokal geworfen. Wie erklärst du dir diese beiden Gesichter?



Kevin Brettfeld: Der Fußball zeigt manchmal genau diese zwei Seiten. In Bad Berka haben wir eigentlich gar nicht schlecht angefangen – gerade in den ersten 30 Minuten hatten wir viele Chancen und hätten in Führung gehen können. Da hat uns die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, die der Gegner auf der anderen Seite mit einem Spieler wie Jäpel gezeigt hat. Danach hat die Mannschaft den Faden verloren und das war schon ein Spiegelbild dessen, was auch in der letzten Saison öfter passiert ist. Gegen Westvororte war es dagegen genau andersherum. Da hat die Mannschaft über 90 Minuten gezeigt, was in ihr steckt. Wir haben gekämpft, waren fokussiert und haben uns am Ende für den Aufwand belohnt. Daran sieht man, dass die Qualität vorhanden ist – entscheidend ist die Einstellung. Nur wenn wir bereit sind, jedes Spiel mit voller Überzeugung anzugehen, können wir solche Ergebnisse einfahren.



FuPa Thüringen: Mit Thüringen Jena wartet nun ebenfalls ein Team, das bislang zwei Gesichter gezeigt hat. Wie schätzt du den Gegner ein und was braucht es für die ersten drei Punkte?



Kevin Brettfeld: Thüringen Jena ist schwer einzuschätzen – eine kleine Wundertüte. Ein 2:0 gegen Eisenberg ist ein deutliches Ausrufezeichen. Die Niederlage im Pokal dagegen überraschend. Man weiß also nie so ganz, was einen erwartet. Aber am Ende sollten wir ohnehin weniger auf den Gegner schauen, sondern auf uns selbst. Wir müssen die Dinge, die uns stark machen, konsequent abrufen: Zweikämpfe annehmen, taktisch klug agieren und vorne effizient sein. Gerade zuhause auf dem Tempelwald, mit den Fans im Rücken, wollen wir Druck entwickeln und zeigen, dass wir bereit sind. Wenn wir mit derselben Leidenschaft und Mentalität auftreten wie gegen Westvororte, bin ich überzeugt, dass wir gute Chancen haben. Lassen wir aber nach, wird es gegen jeden Gegner in dieser Liga schwer.