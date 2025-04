„Wir können ganz befreit aufspielen“

Der SV Unteralpfen stellt in der Kreisliga A, Staffel Ost, die „Mannschaft der Stunde“. Das Team um Spielertrainer Christian Schnurr belegt in der Rückrundentabelle aktuell den ersten Platz. Am Wochenende geht es gegen den ebenfalls formstarken FC 08 Bad Säckingen. Im fupa-Kreisligatipp erläutert Schnurr, wie er die aktuelle Erfolgsserie einordnet.

Christian Schnurr: Das ist schwer zu sagen. Zunächst einmal haben wir vor allem gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte gespielt, mit Ausnahme von Erzingen. In der Hinrunde haben wir uns gegen diese Mannschaften schwergetan und einige Punkte liegen lassen. In den Rückspielen haben wir nun die Pflichtpunkte eingefahren. Was in den Spielen genau anders lief, kann ich nicht sagen. Manchmal ist es nicht einfach zu erklären.

fupa: Am Wochenende wird der Tabellenzweite FC 08 Bad Säckingen erwartet, der seit der Winterpause ausschließlich Siege eingefahren hat. Haben Sie den Gegner beobachten können? Wie schätzen Sie die Mannschaft ein?

Schnurr: Gesehen habe ich die Mannschaft nicht, ich habe die Informationen quasi nur vom Hinspiel. Bad Säckingen hat 70 Tore geschossen, die Offensive ist offenkundig ihr Paradestück. Hinten sind sie ein wenig anfällig, und unsere Offensive ist auch gefährlich – deswegen könnte es ein torreiches Spiel werden. Aber wir stehen nicht unter Druck und können ganz befreit aufspielen.

fupa: Das Remis gegen Erzingen (2:2) hat gezeigt, dass Unteralpfen auch gegen die Topteams punkten kann. Was gab in dieser Partie den Ausschlag, und lässt sich das eins zu eins auf das Spiel gegen Bad Säckingen übertragen?

Schnurr: Eins zu eins lässt sich nie etwas übertragen. Jeder Gegner, jedes Spiel ist anders. Gegen Erzingen waren wir von Anfang an da. Auch in diesem Spiel hatten wir befreit aufspielen können. Die Punkte in solchen Spielen sind Bonuspunkte: Wenn es funktioniert, ist es super; wenn nicht, geht die Welt davon nicht unter.

fupa: Steht Ihnen der gesamte Kader zur Verfügung?

Schnurr: Drei bis vier Spieler werden fehlen, das ist der einzige Knackpunkt. In den ersten Wochen nach der Winterpause waren wir stets komplett, das hat natürlich geholfen. Am Samstag ist das erste Spiel seit dem Winter, in dem einige Spieler ausfallen werden.

Christian Schnurrs Spieltag-Tipps:

SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien – VfR Horheim-Schwerzen

Donnerstag, 19.30 Uhr (Sportplatz St. Blasien)

Horheim-Schwerzen muss irgendwann anfangen zu punkten, sonst ist die Saison schnell vorbei für sie. Ich schätze Höchenschwand stärker ein, aber ich traue Horheim einen Punkt zu und tippe auf ein 1:1.

FC Tiengen II – FC Erzingen

Donnerstag, 19.30 Uhr

Erzingen ist in diesem Spiel Favorit. Die Mannschaft verfügt über enorme individuelle Klasse und Qualität, und die wird sich durchsetzen. 2:4.

Spvgg. Wutöschingen – SV Rheintal

Donnerstag, 20 Uhr

Wutöschingen kommt nicht so recht in Tritt, für sie läuft es in der Rückrunde noch nicht so richtig. Rheintal hat in den letzten zwei Spielen zwar auch nicht punkten können, aber es ist eben eine sehr junge Mannschaft. Ich tippe auf ein 2:2.

FC Geißlingen – SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien

Samstag, 16 Uhr

Geißlingen hat die letzten fünf Spiele alle gewonnen und hat einen Riesenlauf, ähnlich wie Bad Säckingen. Ich denke, sie werden sich mit 2:1 durchsetzen.

SV 08 Laufenburg II – SV Albbruck

Samstag, 16 Uhr (Waldstadion Laufenburg)

Vom Papier her eine klare Sache! Ich weiß allerdings nicht, wer bei Laufenburg alles aufläuft. In der Hinrunde haben wir in Laufenburg mit 1:4 verloren, das war schon ein Klassenunterschied. Wenn die Laufenburger immer so gespielt hätten, würden sie weiter oben stehen. Ich tippe auf einen 3:1-Heimsieg.

FC Bergalingen – VfR Horheim-Schwerzen

Samstag, 16 Uhr

Bei Bergalingen läuft’s derzeit überhaupt nicht. Sie haben die letzten Spiele überraschend verloren. Verwunderlich, bedenkt man die Qualität der Mannschaft! Die Partie gegen Horheim-Schwerzen könnte der Dosenöffner sein. Ich vermute, der Knoten platzt diesmal, und tippe daher auf ein 4:1.

SG Stühlingen/Weizen – SV Eggingen

Samstag, 16 Uhr (Sportplatz Stühlingen)

Der Tabellenführer gegen den Vorletzten, das sollte eine klare Sache sein, gerade in Stühlingen. Da sollte nichts anbrennen. 4:0.

SV Unteralpfen – FC 08 Bad Säckingen

Samstag, 17 Uhr

Bad Säckingen ist eine Topmannschaft, hat die letzten Spiele alle gewonnen. Wir wollen es ihnen aber so schwer wie möglich machen. Auf unserem Platz ist immer etwas möglich. Einen Punkt nehme ich mit, drei wären noch besser.

SG Weilheim-Gurtweil – SpVgg. Andelsbach

Samstag, 17 Uhr (Sportplatz Weilheim)

Weilheim will oben dranbleiben und vielleicht noch Platz zwei übernehmen und wird sich auf dem heimischen Kunstrasen mit 2:0 durchsetzen.